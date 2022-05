Berndorf in Bestform zu stark für Klausen-Leopoldsdorf/A.

Details Sonntag, 29. Mai 2022 00:59

2. Klasse Triestingtal: Berndorf fertigte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt am Samstag vor rund 120 Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 ab. Der SC Berndorf setzte sich standesgemäß gegen den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt durch. Im Hinspiel hatte Berndorf einen klaren 8:0-Erfolg gelandet.

Filip Omazic brachte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 21. und 32. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den SC Berndorf ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 von Omazic für den Spitzenreiter war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Fitim Vorfaj (56.), Komel Alizadeh (63.) und Mehran Beyigi (66.), die weitere Treffer für den Gastgeber folgen ließen. Nach 59 Minuten schickte der Schiedsrichter Ronald Werschnik (Klausen-Leopoldsdorf/A.) und Filip Olmazic nach einem Gerangel mit Rot vom Platz. Der siebte Streich von Berndorf war Kevin Jasari vorbehalten (85.). Am Ende kam der SC Berndorf gegen den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zu einem verdienten Sieg.

Berndorf weiter vier Punkte vor dem ersten Verfolger

Bei Berndorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zwölf Gegentoren stellt der SC Berndorf die beste Defensive der 2. Klasse Triestingtal. Berndorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 22 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Den SC Berndorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige elf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Kurz vor Saisonende steht Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt mit vier Punkten auf Platz 14. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst zehnmal brachte der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 21 Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt die dritte Pleite am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen Berndorf ist Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Triestingtal.

Am nächsten Sonntag reist der SC Berndorf zum SC Schönau, zeitgleich empfängt der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt den ASC Leobersdorf.

2. Klasse Triestingtal: SC Berndorf – SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, 7:0 (2:0)

85 Kevin Jasari 7:0

66 Mehran Beyigi 6:0

63 Komel Alizadeh 5:0

56 Fitim Vorfaj 4:0

46 Filip Omazic 3:0

32 Filip Omazic 2:0

21 Filip Omazic 1:0