Klarer Erfolg des BSV Enzesfeld/H. über Günselsdorf

2. Klasse Triestingtal: Mit 0:3 verlor der SC Günselsdorf am vergangenen Samstag deutlich gegen den BSV Enzesfeld/H. Als Favorit rein – als Sieger raus. BSV Enzesfeld/H. hat alle Erwartungen erfüllt. Die Gastgeber waren im Hinspiel gegen Günselsdorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatten einen 9:0-Sieg eingefahren.

Vor 150 Zuschauern markierte der BSV Enzesfeld/H. durch Nihat Güzel das 1:0 (30.). Der SC Günselsdorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von BSV Enzesfeld/H. hatte bis zur Pause Bestand. Michael Schabauer schoss die Kugel zum 2:0 für den BSV Enzesfeld/H. über die Linie (55.). Saba Tavkhelidze besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für BSV Enzesfeld/H. (72.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Franz Schuster gewann der BSV Enzesfeld/H. gegen Günselsdorf.

Enzesfeld/H. bleibt im Titelrennen

Das Konto von BSV Enzesfeld/H. zählt mittlerweile 66 Punkte. Damit steht der BSV Enzesfeld/H. kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Defensive von BSV Enzesfeld/H. (13 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Triestingtal zu bieten hat. Der BSV Enzesfeld/H. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat BSV Enzesfeld/H. 21 Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der BSV Enzesfeld/H. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der SC Günselsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den elften Tabellenplatz. Nun musste sich Günselsdorf schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für den SC Günselsdorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am kommenden Sonntag trifft BSV Enzesfeld/H. auf den SC Berndorf, Günselsdorf spielt am selben Tag gegen den Sportclub Pottenstein.

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. – SC Günselsdorf, 3:0 (1:0)

72 Saba Tavkhelidze 3:0

55 Michael Schabauer 2:0

30 Nihat Guezel 1:0