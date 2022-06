Berndorf reicht Remis gegen Enzesfeld/H. zum Titel

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:30

2. Klasse Triestingtal: Im Spiel SC Berndorf gegen BSV Enzesfeld/H. trennten sich die Gegner vor rund 500 Fans mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war in einem 2:2-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Fitim Vorfaj Berndorf vor 500 Zuschauern mit dem Elfmeter zum 1:0 in Führung. Selbiger vergab nach 31 Minuten die große Chance auf das 2:0. Ehe der Referee Johannes Toiflhart die Akteure zur Pause bat, erzielte Yasin Ceylan aufseiten des BSV Enzesfeld/H. ein Traumtor zum 1:1 (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die Gäste hatten dann Chancen um in Führung zu gehen. Dass der SC Berndorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Niklas Ortner, der in der 83. Minute zur Stelle war und den Ball ins leere Tor versenkte. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Kopfball-Treffer von Markus Seitl zum 2:2 (93.) BSV Enzesfeld/H. vor der Niederlage bewahrte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Berndorf und der BSV Enzesfeld/H. spielten unentschieden.

Berndorf feiert Titel!

Nach einer tollen Saison steht der SC Berndorf, kurz vor deren Abschluss, mit 71 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Die Gastgeber bleiben weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Berndorf 23 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Kurz vor Saisonende belegt BSV Enzesfeld/H. mit 67 Punkten den zweiten Tabellenplatz, kann den Tabellenführer allerdings nicht mehr einholen.

Nach dem SC Berndorf stellt der BSV Enzesfeld/H. mit 119 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Berndorf entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während BSV Enzesfeld/H. in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Berndorf auf den Sportclub Pottenstein, der BSV Enzesfeld/H. spielt am selben Tag gegen den ASC Leobersdorf.

2. Klasse Triestingtal: SC Berndorf – BSV Enzesfeld/H, 2:2 (1:1)

93 Markus Seitl 2:2

83 Niklas Ortner 2:1

40 Yasin Ceylan 1:1

10 Fitim Vorfaj 1:0