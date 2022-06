SC Lanzendorf II schießt Blumau ab

Details Sonntag, 12. Juni 2022 04:27

2. Klasse Triestingtal: Rund 50 Besucher kamen nach Blumau um sich das Spiel der 25. Runde anzusehen. Die Reserve des SC Lanzendorf führte Blumau nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Im Hinspiel hatte der ASK Blumau mit 3:0 die Oberhand behalten.

Der SC Lanzendorf II legte los wie die Feuerwehr und kam vor 50 Zuschauern durch Daniel Rognean in der zweiten Minute zum Führungstreffer. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Florin Pop den Vorsprung der Gäste. Mit dem 3:0 von Gheorghe-Catalin Dirdeci für den SC Lanzendorf II war das Spiel eigentlich schon entschieden (15.). Blumau traf etwas später durch Mehmet Güngör zum 1:3 (23.). Alexandru Constantin vollendete zum fünften Tagestreffer in der 28. Spielminute. Der ASK Blumau ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SC Lanzendorf II. Für den nächsten Erfolgsmoment des SC Lanzendorf II sorgte Pop per Strafstoß (69.), ehe Claudiu Magdalena ebenfalls per Elfmeter das 6:1 markierte (82.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr der SC Lanzendorf II einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Lanzendorf II gewinnt Kellerduell deutlich

Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt die Heimmannschaft mit 19 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Nun musste sich der ASK Blumau schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Blumau wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt der SC Lanzendorf II den 13. Platz in der Tabelle ein. Der SC Lanzendorf II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und 19 Pleiten. Nach neun sieglosen Spielen ist der SC Lanzendorf II wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Sonntag reist der ASK Blumau zum SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, zeitgleich empfängt der SC Lanzendorf II den SC Alland.

2. Klasse Triestingtal: ASK Blumau – SC Lanzendorf II, 1:6 (1:4)

82 Claudiu Magdalena 1:6

69 Florin Pop 1:5

28 Alexandru Constantin 1:4

23 Mehmet Guengoer 1:3

15 Gheorghe-Catalin Dirdeci 0:3

12 Florin Pop 0:2

2 Daniel Rognean 0:1