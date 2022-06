Meister Berndorf bleibt auch gegen Pottenstein ohne Niederlage

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:09

2. Klasse Triestingtal: Sagenhafte 500 Zuschauer kamen zum Abschluss der Saison nach Pottenstein. Der SC Pottenstein und Berndorf beendeten die Saison mit einem Torspektakel und trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden. Pottenstein zog sich gegen den SC Berndorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war 1:0 für Berndorf ausgegangen.

Blitzstart! Filip Omazic traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des Ligaprimus perfekt (1./2.). Julian Aichinger traf zum 1:2 zugunsten des Sportclub Pottenstein (7.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Aichinger in der 28. Minute und glich das Spiel wieder aus. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Murat Uzun machte in der 57. Minute das 3:2 des SC Pottenstein perfekt. Fitim Vorfaj war es, der in der 73. Minute das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus im Tor des Gastgebers unterbrachte. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Abwechslungsreiches Remis zum Abschluss

Nachdem Pottenstein in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. Abwehr- und Angriffsspiel funktionierten beim Sportclub Pottenstein in diesem Fußballjahr gleichermaßen gut. Am Ende blickt der SC Pottenstein auf ein starkes Torverhältnis von 79:28. Pottenstein weist mit 18 Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Zuletzt lief es erfreulich für den Sportclub Pottenstein, was 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann der SC Berndorf die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Klasse Triestingtal feiern. Die Gäste schossen in dieser Spielzeit Tore am laufenden Band und kommen jetzt zum Saisonabschluss auf sagenhafte 137 Treffer. 26 Spiele und keine einzige Niederlage! Berndorf blickt auf eine tolle Saisonbilanz von 23 Siegen und drei Unentschieden. In den letzten fünf Partien rief der SC Berndorf konsequent Leistung ab und holte elf Punkte.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – SC Berndorf, 3:3 (2:2)

73 Fitim Vorfaj 3:3

57 Murat Uzun 3:2

28 Daniel Aichinger 2:2

7 Julian Aichinger 1:2

2 Filip Omazic 0:2

1 Filip Omazic 0:1