Der FC Tribuswinkel verliert beim SV Sooss

Details Sonntag, 28. August 2022 04:05

2. Klasse Triestingtal: 125 Zuschauer kamen nach Soos und wollten sich das Duell des SV Sooss gegen den FC Tribuswinkel nicht entgehen lassen. Die FC AS Logistik Tribuswinkel steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SV Sooss mit 2:3.

Die Abtastphase dauerte rund eine halbe Stunde, doch dann trafen die gastgeber erstmals. Für den Führungstreffer von Sooss zeichnete Daniel Schmid verantwortlich (31.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Igor Puljic mit dem 1:1 für FC Tribuswinkel zur Stelle (43.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Florian Scharz für den SV Sooss nach einem Freistoß zur 2:1-Führung (45.). Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Anschlusstreffer kam zu spät

In der 64. Minute erhöhte Rene Schedel vom Elfmeterpunkt aus auf 3:1 für Sooss. In der Nachspielzeit (91.) gelang Vladimir Latta der Anschlusstreffer für die FC AS Logistik Tribuswinkel. Letzten Endes ging der SV Sooss im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.

Bei Sooss präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Der SV Sooss macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang vier.

FC Tribuswinkel rangiert mit sechs Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Freitag reist Sooss zum ASC Leobersdorf, zeitgleich empfängt die FC AS Logistik Tribuswinkel den BSV Enzesfeld/H.

2. Klasse Triestingtal: SV Sooss – FC AS Logistik Tribuswinkel, 3:2 (2:1)

91 Vladimir Latta 3:2

64 Rene Schedel 3:1

45 Florian Scharz 2:1

43 Igor Puljic 1:1

31 Daniel Schmid 1:0