Nach 0:1: SC Pottenstein überrollt Teesdorf

Details Samstag, 03. September 2022 00:54

2. Klasse Triestingtal: Rund 100 Besucher kamen zum Spiel der 4. Runde zwischen dem ATSV Teesdorf und dem SC Pottenstein.Teesdorf hatte am Freitag gegen den SC Pottenstein mit 1:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Lukas Manhart markierte vor 100 Zuschauern per Elfmeter die schnelle Führung für den ATSV Teesdorf (5.). Doch mit einem Doppelschlag drehten die Heimischen das Spiel binnen zwei Minuten. Jan Riesner versenkte den Ball nach einem Eckball in der 23. Minute im Netz der Gastgeber. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Andreas Schrot in der 25. Minute per Kopf. Pottenstein hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Teesdorf geht nach starkem Beginn in die Knie

Schrot schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft mit dem 3:1 auf die Siegerstraße (56.). Für das 4:1 des Sportclub Pottenstein sorgte Kurbin Berisha, der in Minute 75 zur Stelle war. Der fünfte Streich der Gäste war Murat Uzun vorbehalten (76.). Letzten Endes ging der SC Pottenstein im Duell mit Teesdorf als Sieger hervor.

Den Blick aufs Klassement wird man beim ATSV Teesdorf – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Teesdorf abgerutscht und steht aktuell nur auf dem neunten Rang.

Pottenstein macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang sechs. In dieser Saison sammelte der Sportclub Pottenstein bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Der ATSV Teesdorf gibt am Freitag seine Visitenkarte bei der 1. SVG Gumpoldskirchen ab. Das nächste Spiel des SC Pottenstein findet in zwei Wochen statt, wenn man am 16.09.2022 Gumpoldskirchen empfängt.

2. Klasse Triestingtal: ATSV Teesdorf – Sportclub Pottenstein, 1:5 (1:2)

76 Murat Uzun 1:5

75 Kurbin Berisha 1:4

56 Andreas Schrot 1:3

25 Andreas Schrot 1:2

23 Jan Riesner 1:1

5 Lukas Manhart 1:0