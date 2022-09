Loibnegger trifft dreifach: Alland deklassiert Schönau

Details Sonntag, 04. September 2022 00:57

2. Klasse Triestingtal: Etwa 80 Zuschauer kamen nach Alland und wollten das Spiel der 4. Runde mitverfolgen. Der Start ins neue Spieljahr ging für Schönau mit dem 0:5 gegen Alland vollends daneben: Aus den ersten vier Begegnungen holte der SC Schönau nicht einen Zähler.

Die Gastgeber stellten schnell klar, wer hier Herr am Platz ist. Maximilian Loibnegger brachte sein Team in der 17. Minute mit einem verwandelten Elfmeter nach vorn. In der 37. Minute brachte Patrick Berghofer das Netz für den SC Alland zum Zappeln und stellte auf 2:0. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Loibnegger mit Dreierpack

Der Spitzenreiter baute die Führung aus, indem Loibnegger zwei Treffer nachlegte (51./80.). Maurice Armatage besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Alland (81.). Letztlich feierte der SC Alland gegen Schönau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Alland ist mit zehn Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Der SC Schönau bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel.

Am nächsten Samstag reist der SC Alland zum SV Sooss, zeitgleich empfängt Schönau den SC Pfaffstätten.

2. Klasse Triestingtal: SC Alland – SC Schönau, 5:0 (2:0)

81 Maurice Armatage 5:0

80 Maximilian Loibnegger 4:0

51 Maximilian Loibnegger 3:0

37 Patrick Berghofer 2:0

17 Maximilian Loibnegger 1:0