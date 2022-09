Hareter rettet Gumpoldskirchen einen Punkt gegen Teesdorf

Details Samstag, 10. September 2022 00:37

2. Klasse Triestingtal: Vor rund 80 Fans trafen sich am Freitagabend die SVG Gumpoldskirchen und der ATSV Teesdorf. 2:2 hieß es nach dem Spiel von Gumpoldskirchen gegen den ATSV Teesdorf. Teesdorf zog sich gegen Gumpoldskirchen achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Die Gastgeber versuchten gleich von Beginn an das Pressing zu etablieren. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Peter Schada sein Team in der 27. Minute, als er aus gut 20 Metern den Ball genau in den Winkel setzte. Der ATSV Teesdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für die 1. SVG Gumpoldskirchen in die Kabinen. Mit einem schnellen Doppelpack (54./59.) zum 2:1 schockte Lukas Manhart Gumpoldskirchen und drehte das Spiel auf 2:1 für Teesdorf. In Minute 71 wurde ein vermeintlicher dritter Treffer der Gäste wegen Abseits aberkannt. Der eingewechselte Christoph Hareter versenkte den Ball in der 79. Minute im Netz von Teesdorf zum 2:2. Am Ende stand es zwischen Gumpoldskirchen und dem ATSV Teesdorf pari.

Joker Hareter trifft zum Remis

Die 1. SVG Gumpoldskirchen grüßt nach dem Sieg von ganz oben. Der Gastgeber bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Gumpoldskirchen drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Teesdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. Ein Sieg, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des ATSV Teesdorf bei.

Gumpoldskirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Freitag reist die 1. SVG Gumpoldskirchen zum Sportclub Pottenstein, zeitgleich empfängt Teesdorf den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt.

2. Klasse Triestingtal: 1. SVG Gumpoldskirchen – ATSV Teesdorf, 2:2 (1:0)

79 Christoph Hareter 2:2

59 Lukas Manhart 1:2

54 Lukas Manhart 1:1

27 Peter Schada 1:0