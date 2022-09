BSV Enzesfeld/H. baut gegen Leobersdorf Super-Start aus

Details Sonntag, 11. September 2022 00:49

2. Klasse Triestingtal: Beim BSV Enzesfeld/H. gab es für den ASC Leobersdorf vor rund 330 Besuchern nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich BSV Enzesfeld/H. die Nase vorn.

330 Zuschauer verfolgten das 1:0 des Gastgebers in der sechsten Minute. Nihat Güzel ließ sich nach seinem Volley-Treffer von den Fans feiern. Doch Benjamin Czvitkovicz war zehn Minuten später zur Stelle und markierte nach einem Gestocher das 1:1 von Leobersdorf (16.). Der BSV Enzesfeld/H. stellte mit dem 2:1 in der 28. Minute die Weichen auf Sieg. Güzel schickte den Keeper in die falsche Ecke und verwandelte den Elfmeter zur Führung. Manuel Braun versenkte die Kugel, nach einem Eckball, per Kopf zum 3:1 für BSV Enzesfeld/H. (34.). Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Nach dem Seitenwechsel versuchten es die Gäste nochmal, kamen aber nicht mehr heran. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Vier Spiele, vier Siege

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des BSV Enzesfeld/H. ist die funktionierende Defensive, die erst zwei Gegentreffer hinnehmen musste. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, BSV Enzesfeld/H. zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat der BSV Enzesfeld/H. alle für sich entschieden.

Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASC Leobersdorf.

Mit diesem Sieg zog BSV Enzesfeld/H. am ASC Leobersdorf vorbei auf Platz zwei. Leobersdorf fiel auf die vierte Tabellenposition. Der ASC Leobersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft der BSV Enzesfeld/H. auf den SC Alland, der ASC Leobersdorf spielt tags zuvor gegen den SC Günselsdorf.

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. – ASC Leobersdorf, 3:1 (3:1)

34 Manuel Braun 3:1

28 Nihat Guezel 2:1

16 Benjamin Czvitkovicz 1:1

6 Nihat Guezel 1:0