Günselsdorf geht beim ASC Leobersdorf unter

Details Samstag, 17. September 2022 00:18

2. Klasse Triestingtal: Der ASC Leobersdorf stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Günselsdorf vor etwa 80 Fußballfans mit einem 5:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Leobersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Günselsdorf einen klaren Erfolg.

Eine halbe Stunde lang konnten die Gäste aus Günseldorf die Null halten. Mit einem schnellen Doppelpack (30./33.) zum 2:0 schockte Maximilian Rabl Günselsdorf. Mit der Führung für den ASC Leobersdorf ging es in die Kabine. In der 63. Minute legte Sandro Kretl zum 3:0 zugunsten des Heimteams nach. Mario Kretl baute den Vorsprung des ASC Leobersdorf in der 68. Minute aus. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Christopher Scharrach, der das 5:0 aus Sicht von Leobersdorf perfekt machte (88.). Am Ende kam der ASC Leobersdorf gegen den SC Günselsdorf zu einem verdienten Sieg.

Leobersdorf bleibt oben dran

Der ASC Leobersdorf mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Die Verteidigung von Leobersdorf wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst sechsmal bezwungen. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASC Leobersdorf.

Günselsdorf bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Offensive der Gäste strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SC Günselsdorf bis jetzt erst sieben Treffer erzielte.

Mit zwölf Punkten auf der Habenseite herrscht bei Leobersdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SC Günselsdorf nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Freitag tritt der ASC Leobersdorf bei der FC AS Logistik Tribuswinkel an, während Günselsdorf zwei Tage später den SC Alland empfängt.

2. Klasse Triestingtal: ASC Leobersdorf – SC Günselsdorf, 5:0 (2:0)

88 Christopher Scharrach 5:0

68 Mario Kretl 4:0

63 Sandro Kretl 3:0

33 Maximilian Rabl 2:0

30 Maximilian Rabl 1:0