Blumaus Veltan erledigt Schönau

Details Sonntag, 18. September 2022 00:03

2. Klasse Triestingtal: Knapp 50 fußballbegeisterte Fans fanden sich zu diesem Spiel der 6. Runde ein. Der ASK Blumau erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SC Schönau. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Blumau den maximalen Ertrag.

Die Heimelf kam gut in dieses Spiel. Gurur Veltan trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Lukas Gamper war es, der in der 23. Minute das Spielgerät im Tor des ASK Blumau unterbrachte und zum 1:1 ausgleichen konnte. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Besmir Klimenta für die Heimmannschaft zur neuerlichen Führung (43.). Blumau hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Veltan schnürte einen Doppelpack (52./91.), sodass der ASK Blumau fortan mit 4:1 führte. Ein starker Auftritt ermöglichte Blumau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Schönau.

Blumau feiert zweiten Saisonsieg

Der ASK Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Blumau nun auf dem zehnten Platz steht. In dieser Saison sammelte Blumau bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Mit 21 Gegentreffern hat der SC Schönau schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur drei Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich dreieinhalb Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Abwehrprobleme von Schönau bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Dem SC Schönau muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Triestingtal markierte weniger Treffer als Schönau. Nur einmal ging Schönau in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der ASK Blumau tritt am kommenden Samstag beim SV Sooss an, der SC Schönau empfängt am selben Tag den ATSV Teesdorf.

2. Klasse Triestingtal: ASK Blumau – SC Schönau, 4:1 (2:1)

91 Gurur Veltan 4:1

52 Gurur Veltan 3:1

43 Besmir Klimenta 2:1

23 Lukas Gamper 1:1

16 Gurur Veltan 1:0