Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt verliert hoch gegen SC Pottenstein

Details Sonntag, 25. September 2022 00:13

2. Klasse Triestingtal: Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt hat den Start ins neue Fußballjahr nach sieben Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:6-Niederlage gegen den Sportclub Pottenstein verdaut werden. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SC Pottenstein kassierte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt vor rund 80 Zuschauern eine deutliche Niederlage.

Der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Franz Zigeuner das schnelle 1:0 für Pottenstein erzielte. Hojad Ibrahimi witterte seine Chance und schoss den Ball per Strafstoß zum 1:1 für Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ein (34.). In den letzten Minuten von Halbzeit eins bekam der Sportclub Pottenstein Hilfe von Florian Grundner der zum 2:1 ins eigene Tor traf (45.). Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Dem 3:1 durch Zigeuner (55.) ließen Jan Riesner (58.) und Julian Aichinger (70.) weitere Treffer für den SC Pottenstein folgen. Vollends daneben lief das Spiel für Grundner, der insgesamt zwei Eigentore verschuldete. Nach dem ersten Fauxpas gelang es ihm in der 71. Minute, das Kunststück zum 6:1 zu wiederholen. Pottenstein überrannte den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Grundner erzielt zwei Eigentore

Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Triestingtal. Wann findet der Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den Sportclub Pottenstein setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt im Klassement weiter Letzter ist. Die Ausbeute der Offensive ist bei Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Der SC Pottenstein ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt. Erfolgsgarant von Pottenstein ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 20 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Pottenstein. Mit vier Siegen in Folge ist Pottenstein so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Freitag reist der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zur 1. SVG Gumpoldskirchen, zeitgleich empfängt der Sportclub Pottenstein den SC Schönau.

2. Klasse Triestingtal: SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt – Sportclub Pottenstein, 1:6 (1:2)

71 Eigentor durch Florian Grundner 1:6

70 Julian Aichinger 1:5

58 Jan Riesner 1:4

55 Franz Zigeuner 1:3

45 Eigentor durch Florian Grundner 1:2

34 Hojad Ibrahimi 1:1

10 Franz Zigeuner 0:1