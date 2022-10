Hohe Niederlage bei Pfaffstätten: Günselsdorf am Boden

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:15

2. Klasse Triestingtal: Bei Pfaffstätten holte sich Günselsdorf eine 0:4-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Pfaffstätten wurde der Favoritenrolle gerecht und konnte sich mit diesem Sieg vom Tabellenkeller absetzen.

Fabian Neumann brachte den Gastgeber in der 14. Minute per Kopf nach vorn. Mario Blank traf aus kurzer Distanz ins lange Eck und erhöhte den Vorsprung von Pfaffstätten nach 36 Minuten auf 2:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Alexander Friedl das 3:0 nach (45.). Der SC Pfaffstätten gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. In der 59. Minute legte der SC Pfaffstätten zum 4:0 nach. Letztlich feierte Pfaffstätten gegen den SC Günselsdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Pfaffstätten kann zum Tabellenmittelfeld aufschließen

Der SC Pfaffstätten macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position acht. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Pfaffstätten bei.

Günselsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Insbesondere an vorderster Front liegt beim SC Günselsdorf das Problem. Erst sieben Treffer markierte Günselsdorf – kein Team der 2. Klasse Triestingtal ist schlechter. In dieser Saison sammelte Günselsdorf bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Der SC Pfaffstätten hat die Krise des SC Günselsdorf verschärft. Günselsdorf musste bereits den sechsten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Pfaffstätten tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der FC AS Logistik Tribuswinkel an. Einen Tag später empfängt der SC Günselsdorf den ASK Blumau.

2. Klasse Triestingtal: SC Pfaffstätten – SC Günselsdorf, 4:0 (3:0)

59 Daniel Doerfler 4:0

45 Alexander Friedl 3:0

36 Mario Blank 2:0

14 Fabian Neumann 1:0