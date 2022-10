FC Tribuswinkel gewinnt gegen Pfaffstätten und klettert

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:11

2. Klasse Triestingtal: Etwa 300 Besucher wollten sich dieses Spiel der 9. Runde nicht entgehen lassen. Bei FC Tribuswinkel holte sich der SC Pfaffstätten eine 1:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die FC AS Logistik Tribuswinkel wurde der Favoritenrolle gerecht.

Eine halbe Stunde lang tasteten sich beide Teams lediglich ab. Kenan Yildirim stellte dann die Weichen für das Heimteam auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 1:0 zur Stelle war. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Tanju Yurt die Führung von FC Tribuswinkel mit einem direkten Freistoß aus. Mit der Führung für die FC AS Logistik Tribuswinkel ging es in die Kabine. Die Gäste kamen aber mit einem Vorhaben aus den Kabinen. Das 1:2 von Pfaffstätten stellte Mathias Schneider sicher (47.). Nun schien das Spiel wieder völlig offen zu sein. Doch in der Nachspielzeit machten die Hauherren den Deckel drauf. Kurz vor Schluss traf Igor Puljic für FC Tribuswinkel (92.). Schlussendlich verbuchte die FC AS Logistik Tribuswinkel gegen den SC Pfaffstätten einen überzeugenden Heimerfolg.

Tribuswinkel klettert auf Rang drei

Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Tribuswinkel.

Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Pfaffstätten derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die Gäste nur eines der letzten fünf Spiele gewannen.

Die FC AS Logistik Tribuswinkel setzte sich mit diesem Sieg vom SC Pfaffstätten ab und belegt nun mit 15 Punkten den dritten Rang, während Pfaffstätten weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist FC Tribuswinkel zum ASK Blumau, zeitgleich empfängt der SC Pfaffstätten den ASC Leobersdorf.

2. Klasse Triestingtal: FC AS Logistik Tribuswinkel – SC Pfaffstätten, 3:1 (2:0)

92 Igor Puljic 3:1

47 Mathias Schneider 2:1

45 Tanju Yurt 2:0

32 Kenan Yildirim 1:0