Abfuhr für Teesdorf bei BSV Enzesfeld/H.

2. Klasse Triestingtal: Der BSV Enzesfeld/H. hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem ATSV Teesdorf vor etwa 90 Fans das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für BSV Enzesfeld/H. Der BSV Enzesfeld/H. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Teesdorf einen klaren Erfolg.

Die Gastgeber fanden bereits nach wenigen Minuten gute Chancen vor. Ramazan Comak war es, der vor 90 Zuschauern für BSV Enzesfeld/H. mit einem sehenswerten Heber den Führungstreffer besorgte (18.). In Minuten 21 scheiterte Lukas Manhart am Schlussmann der Gastgeber, der sensationell parieren konnte. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann der Schock. Fabian Fassl musste mit Verdacht auf Handbruch das Feld verlassen und wurde sogar vom Notarzt erstversorgt und später mit dem Rettungsdienst abtransportiert. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Gastgeber. Schneller Treffer nach der Pause: Arlind Krivaqa trug sich in der 47. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. Mit dem Freistoß zum 3:0 durch Yasin Ceylan schien die Partie bereits in der 53. Minute mit dem BSV Enzesfeld/H. einen sicheren Sieger zu haben. Dominik Bauer legte in der 83. Minute zum 4:0 für den Tabellenprimus nach. Letztlich feierte BSV Enzesfeld/H. gegen den ATSV Teesdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Souveräner Heimsieg bringt Tabellenführung

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den BSV Enzesfeld/H. in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Wer BSV Enzesfeld/H. besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte der BSV Enzesfeld/H. BSV Enzesfeld/H. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der BSV Enzesfeld/H. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Bei Teesdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Mit 14 Zählern aus acht Spielen stehen die Gäste momentan im Mittelfeld der Tabelle. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ATSV Teesdorf bei. Teesdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Freitag reist BSV Enzesfeld/H. zum Sportclub Pottenstein, zeitgleich empfängt der ATSV Teesdorf den SC Günselsdorf.

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. – ATSV Teesdorf, 4:0 (1:0)

