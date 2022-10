BSV Enzesfeld/H. gewinnt Spitzenspiel beim SC Pottenstein

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:23

2. Klasse Triestingtal: Die Kulisse war mit 300 Besuchern angerichtet. Mit 0:2 verlor der Sportclub Pottenstein am vergangenen Freitag zu Hause gegen den BSV Enzesfeld/H. BSV Enzesfeld/H. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Gäste kamen nach sieben Minuten zur ersten Chance. Nur vier Minuten später scheitert Nihat Güzel nur knapp. Als manch Akteur mit den Gedanken bereits in der Halbzeit war, schlug der Moment von Yasin Ceylan. Vor 300 Zuschauern übernahm Ceylan einen Stanglpass von Ramazan Comak und so markierte der Angreifer des Gasts die Führung für sein Team. Zur Pause wusste der Tabellenprimus eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 78. Minute erhöhte Michael Schabauer mit einem flachen aber platzierten Schuss ins lange Eck auf 2:0 für den BSV Enzesfeld/H. Am Ende punktete BSV Enzesfeld/H. dreifach beim SC Pottenstein.

Enzesfeld/H. weiter ungeschlagen

Durch diese Niederlage fällt Pottenstein in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Gastgebers. Die Situation beim Sportclub Pottenstein bleibt angespannt. Gegen den BSV Enzesfeld/H. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der Zu-null-Sieg lässt BSV Enzesfeld/H. passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur fünf Gegentoren hat der BSV Enzesfeld/H. die beste Defensive der 2. Klasse Triestingtal. BSV Enzesfeld/H. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der BSV Enzesfeld/H. acht Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist BSV Enzesfeld/H. so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SC Pottenstein stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SC Günselsdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der BSV Enzesfeld/H. die 1. SVG Gumpoldskirchen.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – BSV Enzesfeld/H, 0:2 (0:1)

78 Michael Schabauer 0:2

45 Yasin Ceylan 0:1