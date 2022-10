Sieg beim FC Tribuswinkel: Teesdorf dank Manhart voll im Geschäft

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:40

2. Klasse Triestingtal: Etwa 100 Besucher kamen zum Spiel der 11. Runde nach Tribuswinkel. Mit der FC AS Logistik Tribuswinkel und dem ATSV Teesdorf trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für FC Tribuswinkel schien Teesdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand.

Die Hausherren erwischten einen guten Start. Nikola Brzic war es, der vor 100 Zuschauern für die FC AS Logistik Tribuswinkel den Führungstreffer besorgte (7.). Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Lukas Manhart mit den Treffern (23./35., EM/41.) zum 3:1 für den ATSV Teesdorf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In ruhiges Fahrwasser brachte der Gast sich, indem Haris Majdancic das 4:1 erzielte (48.). Dominik Bandic (Tribuswinkel) sah nach 86 Minuten die Gelb-Rote Karte (Foul). Letztlich fuhr der ATSV Teesdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Hattrick! Manhart der Held des Abends

FC Tribuswinkel belegt mit 18 Punkten den vierten Tabellenplatz. Das Heimteam baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Bei Teesdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Der ATSV Teesdorf machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz drei. Teesdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Freitag reist die FC AS Logistik Tribuswinkel zum Sportclub Pottenstein, zeitgleich empfängt der ATSV Teesdorf den ASC Leobersdorf.

2. Klasse Triestingtal: FC AS Logistik Tribuswinkel – ATSV Teesdorf, 1:4 (1:3)

48 Haris MajdanciÄ? 1:4

41 Lukas Manhart 1:3

35 Lukas Manhart 1:2

23 Lukas Manhart 1:1

7 Nikola Brzic 1:0