Sooss überrollt Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:50

2. Klasse Triestingtal: Sooss erteilte Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt vor etwa 50 Fußballfans eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für den SV Sooss. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Daniel Schmid stellte die Weichen für Sooss auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 1:0 zur Stelle war. Der Gastgeber brachte den Ball durch Manfred Hochstöger zum 2:0 über die Linie (60.). Hochstöger schraubte das Ergebnis in der 67. Minute mit dem 3:0 in die Höhe. Florian Scharz baute den Vorsprung des SV Sooss in der 72. Minute weiter aus. Hochstöger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (82.) und bejubelte seinen dritten Tagestreffer. In der Schlussphase gelang Roberto Divkovic noch der Ehrentreffer für den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt (85.). Ivan Grlic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:1 für den SV Sooss her (87.). Am Ende kam Sooss gegen Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt zu einem verdienten Sieg.

Aus Langweiler wird Spektakel

Nach diesem Erfolg steht der SV Sooss auf dem achten Platz der 2. Klasse Triestingtal. Vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Sooss derzeit auf dem Konto. Der SV Sooss befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt immens. Die Hintermannschaft des Schlusslichts steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 45 Gegentore kassierten die Gäste im Laufe der bisherigen Saison. Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nach der klaren Niederlage gegen Sooss ist der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Triestingtal.

Der SV Sooss stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SC Schönau vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt den BSV Enzesfeld/H.

2. Klasse Triestingtal: SV Sooss – SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, 6:1 (0:0)

87 Ivan Grlic 6:1

85 Roberto Divkovic 5:1

82 Manfred Hochstoeger 5:0

72 Florian Scharz 4:0

67 Manfred Hochstoeger 3:0

60 Manfred Hochstoeger 2:0

50 Daniel Schmid 1:0