Doppelpack: Riesner sichert SC Pottenstein den Sieg über Tribuswinkel

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:11

2. Klasse Triestingtal: Am Freitag begrüßte der Sportclub Pottenstein vor rund 70 Fußballfans die FC AS Logistik Tribuswinkel. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des SC Pottenstein aus. Pottenstein erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Etwas mehr als eine halbe Stunde lang hielt bei beiden Teams die Null. Jan Riesner brachte den Gastgeber in der 33. Minute in Front. Zur Pause behielt der Sportclub Pottenstein die Nase knapp vorn. Kurz nach Wiederbeginn jubelten die Gäste. Milos Jovanovic beförderte das Leder zum 1:1 von FC Tribuswinkel in die Maschen (50.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SC Pottenstein nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Riesner in diesem Spiel (62.). Andreas Schrot schoss die Kugel zum 3:1 für Pottenstein über die Linie (65.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte der Sportclub Pottenstein schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Doppelschlag brachte die Entscheidung

Die drei Zähler katapultierten den SC Pottenstein in der Tabelle auf Platz zwei. Erfolgsgarant von Pottenstein ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 36 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Pottenstein.

Die FC AS Logistik Tribuswinkel rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab. Die Lage des Gasts bleibt angespannt. Gegen den Sportclub Pottenstein musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Freitag reist der SC Pottenstein zum ASC Leobersdorf, zeitgleich empfängt FC Tribuswinkel die 1. SVG Gumpoldskirchen.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – FC AS Logistik Tribuswinkel, 3:1 (1:0)

65 Andreas Schrot 3:1

62 Jan Riesner 2:1

50 Milos Jovanovic 1:1

33 Jan Riesner 1:0