FC Tribuswinkel überflügelt Gumpoldskirchen in der Tabelle

Details Samstag, 12. November 2022 00:25

2. Klasse Triestingtal: FC Tribuswinkel errang am Freitag vor rund 180 Zuschauern einen 3:1-Sieg über Gumpoldskirchen Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die FC AS Logistik Tribuswinkel die Nase vorn.

Vor einer Kulisse von 180 Zuschauern war es Daniel Tiefenbacher, der in Minute sechs das 1:0 für die 1. SVG Gumpoldskirchen erzielte. Die partie ging auch genauso flott weiter. Tribuswinkel-Trainer Zoran Budimir ließ sich in Minute neun zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah dafür die Rote Karte. Sein Team hingegen konzentrierte sich auf die Offensive. Igor Puljic beförderte das Leder zum 1:1 von FC Tribuswinkel in die Maschen (16.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Tanju Yurt mit seinem Freistoß-Treffer (44.) für eine kalte Dusche für Gumpoldskirchen. Die FC AS Logistik Tribuswinkel führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit dem 3:1 sicherte Puljic, nach sehenswerter Vorarbeit von Kapitän Tanju Yurt, dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (64.). FC Tribuswinkel stellte Gumpoldskirchen ein Bein: Der Gast musste sich trotz der frühen Führung mit 1:3 geschlagen geben.

Tribuswinkel überwintert auf Rang fünf

Die FC AS Logistik Tribuswinkel schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 21 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. FC Tribuswinkel erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Durch diese Niederlage fällt die 1. SVG Gumpoldskirchen in der Tabelle auf Platz acht zurück.

Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Gumpoldskirchen momentan auf dem Konto. Sieben Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der FC AS Logistik Tribuswinkel.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt FC Tribuswinkel dann im nächsten Spiel den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, während Gumpoldsk. am gleichen Tag beim ASC Leobersdorf antritt.

2. Klasse Triestingtal: FC AS Logistik Tribuswinkel – 1. SVG Gumpoldskirchen, 3:1 (2:1)

64 Igor Puljic 3:1

44 Tanju Yurt 2:1

16 Igor Puljic 1:1

6 Daniel Tiefenbacher 0:1