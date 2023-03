Leobersdorf feiert gegen Gumpoldskirchen klaren Heimsieg

Details Samstag, 25. März 2023 00:28

2. Klasse Triestingtal: Der ASC Leobersdorf kam gegen Gumpoldskirchen vor etwa 90 Besuchern zu einem klaren 4:1-Erfolg. Auf dem Papier ging Leobersdorf als Favorit ins Spiel gegen Gumpoldskirchen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte die 1. SVG Gumpoldskirchen für sich entschieden und einen 2:1-Sieg verbucht.

Der ASC Leobersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Gabriel Kompiller traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Gumpoldskirchen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den ASC Leobersdorf in die Kabinen. Diesmal erwischten die Gäste den besseren Start. Marijo Ikic versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz von Leobersdorf und glich zum 1:1 aus. Doch nun legten die Heimischen wieder zu. Maximilian Rabl brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (53.). Gumpoldskirchen musste den Treffer von Benjamin Czvitkovicz zum 3:1 hinnehmen (61.). Rabl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für den ASC Leobersdorf (65.). Dann sah auch noch Maximilian Sostar in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für die 1. SVG Gumpoldskirchen gelaufen. Am Ende behielt der ASC Leobersdorf gegen die Gäste die Oberhand.

Ausgleichstor von Ikic bleibt nur ein Ehrentreffer

Leobersdorf klettert nach diesem Spiel auf den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des ASC Leobersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 34 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der ASC Leobersdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Leobersdorf acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der ASC Leobersdorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Trotz der Niederlage belegt Gumpoldskirchen weiterhin den achten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Gumpoldskirchen momentan auf dem Konto. Die 1. SVG Gumpoldskirchen ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Samstag tritt der ASC Leobersdorf beim SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt an, während Gumpoldskirchen einen Tag zuvor den SC Alland empfängt.

2. Klasse Triestingtal: ASC Leobersdorf – 1. SVG Gumpoldskirchen, 4:1 (1:0)

65 Maximilian Rabl 4:1

61 Benjamin Czvitkovicz 3:1

53 Maximilian Rabl 2:1

49 Marijo Ikic 1:1

3 Gabriel Kompiller 1:0

