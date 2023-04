Vier-Tore-Gala – Schönaus Tiskaya schießt FC Tribuswinkel ab!

Details Sonntag, 02. April 2023 00:31

2. Klasse Triestingtal: Der SC Schönau erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen die FC AS Logistik Tribuswinkel. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Schönau vor rund 100 Besuchern als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel war das Heimteam mit 0:6 krachend untergegangen.

Baran Tiskaya glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SC Schönau (12./22., Freistoß). Dann musste Jakob Weiss (Rote Karte/Torchancenverhinderung) vom Feld. Hatte sich FC Tribuswinkel damit schon nach 20 Minuten der Siegchance beraubt? Nikola Brzic schoss für die Gäste in der 24. Minute das erste Tor. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Tiskaya bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (30.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Vladimir Latta war es, der in der 64. Minute den Ball im Tor von Schönau unterbrachte und auf 3:2 verkürzte. Tiskaya führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (70.). Schönaus Fatih Adigüzel überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:2 (80.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Schönau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Tribuswinkel.

Ein Mann, vier Tore, drei Punkte

Schönau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte der SC Schönau im Klassement keinen Boden gut. Die formschwache Abwehr, die bis dato 48 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Schönau in dieser Saison. Der SC Schönau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien rief Schönau konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die FC AS Logistik Tribuswinkel führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vom Glück verfolgt war FC Tribuswinkel in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der SC Schönau tritt am kommenden Freitag beim ASC Leobersdorf an, die FC AS Logistik Tribuswinkel empfängt am selben Tag den SV Sooss.

2. Klasse Triestingtal: SC Schönau – FC AS Logistik Tribuswinkel, 5:2 (3:1)

80 Fatih Adiguezel 5:2

70 Baran Tiskaya 4:2

64 Vladimir Latta 3:2

30 Baran Tiskaya 3:1

24 Nikola Brzic 2:1

22 Baran Tiskaya 2:0

12 Baran Tiskaya 1:0

