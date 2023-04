SC Pottenstein gegen Blumau im Torrausch

Details Sonntag, 09. April 2023 00:25

2. Klasse Triestingtal: Der SC Pottenstein führte Blumau nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Pottenstein setzte sich vor etwa 100 Zuschauern standesgemäß gegen den ASK Blumau durch. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von Blumau zu Ende gegangen.

Die Gäste legten stark los. Milos Jovanovic brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. Für das 2:0 des Sportclub Pottenstein zeichnete Sasa Pantic verantwortlich (20.). Die Hintermannschaft des ASK Blumau ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Jovanovic für den SC Pottenstein war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). In Minute 51 bejubelte Blumau das 1:3 durch einen Freistoß-Treffer von Mehmet Güngör. Mit dem 4:1 durch Ozan Aydin schien die Partie bereits in der 60. Minute mit Pottenstein einen sicheren Sieger zu haben. Der Gast baute die Führung aus, indem Jan Riesner zwei Treffer nachlegte (83./91.). Der Sportclub Pottenstein überrannte den ASK Blumau förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Pottenstein gibt nicht nach

Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SC Pottenstein – der ASK Blumau bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 52 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Blumau in dieser Saison. Die Heimmannschaft musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Blumau insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Blumau festigte Pottenstein den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt der Sportclub Pottenstein den besten Angriff der 2. Klasse Triestingtal. Die Saisonbilanz des SC Pottenstein sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte Pottenstein lediglich vier Niederlagen ein.

Mit 31 Punkten auf der Habenseite herrscht beim Sportclub Pottenstein eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim ASK Blumau nach neun Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Freitag trifft Blumau auf die 1. SVG Gumpoldskirchen, der SC Pottenstein spielt am selben Tag gegen den ATSV Teesdorf.

2. Klasse Triestingtal: ASK Blumau – Sportclub Pottenstein, 1:6 (0:2)

91 Jan Riesner 1:6

83 Jan Riesner 1:5

60 Ozan Aydin 1:4

51 Mehmet Guengoer 1:3

48 Milos Jovanovic 0:3

20 Sasa Pantic 0:2

12 Milos Jovanovic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei