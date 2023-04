Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt verliert gegen den SC Pfaffstätten

Details Montag, 17. April 2023 00:01

2. Klasse Triestingtal: Mit 0:3 verlor der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt am vergangenen Sonntag vor rund 70 Besuchern deutlich gegen den SC Pfaffstätten. Pfaffstätten setzte sich standesgemäß gegen Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt durch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der SC Pfaffstätten hatte mit 5:2 gesiegt.

Die erste Chance im Spiel hatten die Heimischen nach 18 Minuten. Christoph Deimel traf vor 70 Zuschauern nach 21 Minuten zur Führung für die Gäste. Mario Blank trug sich in der 29. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Sandro Sinkovits brachte Pfaffstätten in ruhiges Fahrwasser, indem er einen Strafstoß verwandelte und das 3:0 erzielte (72.). Sandro Sinkovits, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 82. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte dem SC Pfaffstätten am Sonntag trotz Unterzahl einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt.

Bereits 60 Gegentore

Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Triestingtal. Nach der klaren Pleite gegen Pfaffstätten steht der SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt mit dem Rücken zur Wand. 18:60 – das Torverhältnis von Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der Tabellenletzte musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da das Heimteam insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die schmerzliche Phase des SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

Der Sieg über Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den SC Pfaffstätten von Höherem träumen. Die Saisonbilanz von Pfaffstätten sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und zwei Unentschieden büßte der SC Pfaffstätten lediglich fünf Niederlagen ein. Durch den klaren Erfolg über den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ist Pfaffstätten weiter im Aufwind.

Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt tritt am kommenden Samstag beim ASK Blumau an, der SC Pfaffstätten empfängt am selben Tag den SC Schönau.

2. Klasse Triestingtal: SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt – SC Pfaffstätten, 0:3 (0:2)

72 Sandro Sinkovits 0:3

29 Mario Blank 0:2

21 Christoph Deimel 0:1

