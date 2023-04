Last-Minute-Remis: Gumpoldskirchen holt einen Punkt beim ATSV Teesdorf

Details Samstag, 22. April 2023 00:05

2. Klasse Triestingtal: Das Spiel vom Freitag zwischen Teesdorf und Gumpoldskirchen endete vor rund 120 Zuschauern mit einem 3:3-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatte für Gumpoldskirchen mit einem 2:2-Teilerfolg geendet.

In der Anfangsphase hatten beide Teams ihre Chancen. Vor 120 Zuschauern war Lukas Manhart dann mit der Teesdorfer Führung zur Stelle (23.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Fabian Fassl erhöhte den Vorsprung des ATSV Teesdorf nach 47 Minuten auf 2:0. In der 51. Minute brachte Christoph Hlavacek den Ball im Netz der Heimmannschaft unter und verkürzte mit einem Freistoßtreffer auf 2:1. In der 77. Minute erhielt Manuel Jankov die Gelb-Rote Karte, sodass Teesdorf fortan in Unterzahl agieren musste. Jetzt witterten die Gäste ihre chance. Daniel Tiefenbacher beförderte das Leder zum 2:2 der 1. SVG Gumpoldskirchen in die Maschen (80.). In den Schlussminuten wurde es nochmal turbulent. zunächst musste Gäste-Trainer Mario Dorner wegen beleidigung des Unparteiischen mit glatt Rot (89.) den Platz verlassen. In der 90. Minute fiel der Führungstreffer für den ATSV Teesdorf per Eigentor durch Daniel Drögsler. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Marc Jamgotschjan für einen umjubelnden Treffer sorgte (93.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Teesdorf und Gumpoldskirchen mit einem Unentschieden.

Jamgotschjan wird zum Held für Gumpoldskirchen

Beim ATSV Teesdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Mit 24 Zählern aus 15 Spielen steht Teesdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der ATSV Teesdorf derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte Teesdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Gumpoldsk. holte auswärts bisher nur neun Zähler. Mit 21 Punkten auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem achten Rang. Die 1. SVG Gumpoldskirchen verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Gewinnen hatte bei Gumpoldskirchen zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück.

Während der ATSV Teesdorf am nächsten Dienstag (19:00 Uhr) beim Sportclub Pottenstein gastiert, steht für Gumpoldsk. drei Tage später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit dem SC Pottenstein auf der Agenda.

2. Klasse Triestingtal: ATSV Teesdorf – 1. SVG Gumpoldskirchen, 3:3 (1:0)

93 Marc Jamgotschjan 3:3

90 Eigentor durch Daniel Droegsler 3:2

80 Daniel Tiefenbacher 2:2

51 Christoph Hlavacek 2:1

47 Fabian Fassl 2:0

23 Lukas Manhart 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei