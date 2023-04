Pleite beim SC Alland: Sooss seit fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 23. April 2023 00:02

2. Klasse Triestingtal: Das Auswärtsspiel von Sooss endete erfolglos. Gegen Alland gab es vor rund 70 Besuchern nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 3:1. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SC Alland löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte Alland einen 2:1-Sieg für sich verbucht.

Baris Arzuman stellte die Weichen für den SC Alland auf Sieg, als er in Minute 21 mit dem 1:0 zur Stelle war. Maurice Armatage witterte seine Chance und schoss den Ball kurz darauf zum 2:0 für Alland ein (25.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte der SC Alland in der 50. Minute, als Daniel Hajdar mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. In der 69. Minute brachte Patrick Pfaffenberger den Ball im Netz von Alland unter und verkürzte auf 2:1. Das 3:1 des SC Alland stellte Silviu Burcoiu sicher (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte Alland am Samstag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen den SV Sooss.

Alland klettert auf Rang zwei

Der SC Alland machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Mit dem Sieg knüpfte der SC Alland an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Alland zehn Siege und drei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

Sooss holte auswärts bisher nur sechs Zähler. In der Defensivabteilung der Gäste knirscht es gewaltig, weshalb der SV Sooss weiter im Schlamassel steckt. Vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Sooss momentan auf dem Konto.

Mit 33 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Alland eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SV Sooss nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Nächster Prüfstein für den SC Alland ist auf gegnerischer Anlage der BSV Enzesfeld/H. (Samstag, 16:30 Uhr). Sooss misst sich am gleichen Tag mit dem SC Pfaffstätten.

2. Klasse Triestingtal: SC Alland – SV Sooss, 3:1 (2:0)

79 Silviu Burcoiu 3:1

69 Patrick Pfaffenberger 2:1

25 Maurice Armatage 2:0

21 Baris Arzuman 1:0

