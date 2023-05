ASC Leobersdorf auch beim SC Günselsdorf gut in Form

Details Sonntag, 30. April 2023 00:03

2. Klasse Triestingtal: Der ASC Leobersdorf errang am Samstag vor etwas mehr als 100 Besuchern einen 3:1-Sieg über Günselsdorf. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Leobersdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war eine Demonstration des Gasts gewesen, als man die Partie mit 5:0 für sich entschieden hatte.

Der SC Günselsdorf geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Noah Milivojevic das schnelle 1:0 für den ASC Leobersdorf erzielte. Marko Filkovic versenkte den Ball in der 19. Minute im Netz des ASC Leobersdorf und stellte auf 1:1. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Erst die Schlussphase brachte dann eine Entscheidung. Noah Kompiller brachte Leobersdorf nach 71 Minuten die 2:1-Führung. In der 77. Minute erhöhte Christopher Scharrach auf 3:1 für den ASC Leobersdorf. Schließlich strich der ASC Leobersdorf die Optimalausbeute gegen Günselsdorf ein.

Saisonsieg Nummer elf für Leobersdorf

In der Defensivabteilung des SC Günselsdorf knirscht es gewaltig, weshalb das Heimteam weiter im Schlamassel steckt. Günselsdorf muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Triestingtal markierte weniger Treffer als der SC Günselsdorf. Günselsdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Die drei Punkte brachten für Leobersdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit dem Sieg baute der ASC Leobersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der ASC Leobersdorf elf Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Leobersdorf in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Der SC Günselsdorf gibt am Samstag seine Visitenkarte beim SC Alland ab. Der ASC Leobersdorf ist am kommenden Montag zu Gast beim SV Sooss.

2. Klasse Triestingtal: SC Günselsdorf – ASC Leobersdorf, 1:3 (1:1)

77 Christopher Scharrach 1:3

71 Noah Kompiller 1:2

19 Marko Filkovic 1:1

4 Noah Milivojevic 0:1

