Tiskaya sichert Schönau den Sieg über den ASK Blumau

Sonntag, 30. April 2023

2. Klasse Treistingtal: Durch ein 2:1 holte sich Schönau zu Hause drei Punkte. Der Gast ASK Blumau hatte vor rund 90 Fans das Nachsehen. Hundertprozentig überzeugen konnte das Heimteam dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte der ASK Blumau keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Die Gäste übernahmen erstmal das Kommando im Spiel und drängten die Heimischen in desse eigene Hälfte zurück. In Minute 25 verfehlte ein Freistoß der Gäste das Tor. Dann gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SC Schönau und Blumau ohne Torerfolg in die Kabinen. Vor etwa 90 Zuschauern war Baran Tiskaya mit der Schönauer Führung zur Stelle (72.). Jetzt erst recht, dachte sich der ASK Blumau, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich durch Mehmet Güngör parat hatte (74.). Mit dem 2:1 sicherte Tiskaya Schönau nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (79.). Letzten Endes ging der SC Schönau im Duell mit Blumau als Sieger hervor.

Doppelpack: Tiskaya sichert Schönau den Sieg

Schönau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten.

Der ASK Blumau holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Gast musste schon 54 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Blumau musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Blumau insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte von Blumau waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Der SC Schönau setzte sich mit diesem Sieg vom ASK Blumau ab und belegt nun mit 16 Punkten den neunten Rang, während Blumau weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Weiter geht es für Schönau am kommenden Montag daheim gegen den SC Alland. Für den ASK Blumau steht am gleichen Tag ein Duell mit der 1. SVG Gumpoldskirchen an.

2. Klasse Triestingtal: SC Schönau – ASK Blumau, 2:1 (0:0)

79 Baran Tiskaya 2:1

74 Mehmet Guengoer 1:1

72 Baran Tiskaya 1:0

