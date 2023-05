Der SC Schönau gewinnt Torfestival beim ATSV Teesdorf

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:02

2. Klasse Triestingtal: Der ATSV Teesdorf und der SC Schönau lieferten sich vor rund 100 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Teesdorf, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel hatten die Gastgeber die Oberhand behalten und einen 7:5-Erfolg davongetragen.

Lukas Gamper nutzte den Sekundenschlaf der Heimischen und markierte vor 100 Zuschauern die Führung für Schönau (6.). Im Anschluss entwickelte sich eine temporeiche Partie, die die Gastgeber zwar im Griff hatten, aber keine Tore erzielte. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Alisaip Ates erhöhte den Vorsprung des SC Schönau nach 65 Minuten auf 2:0. Lukas Manhart war es, der in der 67. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gasts unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Hannes Dreher glich nur wenig später für den ATSV Teesdorf zum 2:2 aus (70.). Dass Schönau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Gamper, der in der 73. Minute zur Stelle war. Für das 3:3 von Teesdorf zeichnete Tobias Neusiedler verantwortlich (90.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Baran Tiskaya noch einen Treffer parat hatte (93.). Am Schluss gewann der SC Schönau gegen den ATSV Teesdorf.

Siegtreffer in der Nachspielzeit

Teesdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der ATSV Teesdorf den sechsten Tabellenplatz bei. Teesdorf verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Auf zehntem Rang hielt sich Schönau in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Im Tableau hatte der Sieg des SC Schönau keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz neun. Schönau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 59 Gegentore verdauen musste. Der SC Schönau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Schönau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der ATSV Teesdorf tritt am kommenden Samstag beim SV Sooss an, der SC Schönau empfängt am selben Tag den Sportclub Pottenstein.

2. Klasse Triestingtal: ATSV Teesdorf – SC Schönau, 3:4 (0:1)

93 Baran Tiskaya 3:4

90 Tobias Neusiedler 3:3

73 Lukas Gamper 2:3

70 Hannes Dreher 2:2

67 Lukas Manhart 1:2

65 Alisaip Ates 0:2

6 Lukas Gamper 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei