Ceylan trifft dreifach: BSV Enzesfeld/H. deklassiert Blumau

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:30

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 140 Zuschauern einen 6:0-Erfolg davon. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des BSV Enzesfeld/H. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte BSV Enzesfeld/H. Blumau mit einem beeindruckenden 10:2 vom Feld gefegt.

Vier Minuten waren gespielt, als Michael Schabauer vor 130 Zuschauern per Kopf die Führung für den BSV Enzesfeld/H. besorgte. Doppelpack für den Tabellenprimus: Nach seinem ersten Tor (25.) markierte Yasin Ceylan wenig später seinen zweiten Treffer (27.). Der dominante Vortrag des Gastgebers im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Mit dem 4:0 von Dominik Bauer, nach Zuspiel von Aleksandar Andjelovic, für BSV Enzesfeld/H. war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Den Vorsprung des BSV Enzesfeld/H. ließ Christoph Feibel in der 64. Minute per Kopf anwachsen. In der Nachspielzeit besserte Ceylan seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute einen Freistoß verwertete und seinen dritten Tagestreffer für BSV Enzesfeld/H. erzielte. Schlussendlich setzte sich der BSV Enzesfeld/H. mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Enzesfeld/H. behauptet die Tabellenführung

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für BSV Enzesfeld/H. 45 Zähler zu Buche. Die Offensivabteilung des BSV Enzesfeld/H. funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 58-mal zu. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei BSV Enzesfeld/H. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Der ASK Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen des Gasts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die formschwache Abwehr, die bis dato 64 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Blumau in dieser Saison. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des ASK Blumau alles andere als positiv.

Am kommenden Freitag trifft der BSV Enzesfeld/H. auf den ATSV Teesdorf, Blumau spielt tags darauf gegen den SC Günselsdorf.

2. Klasse Triestingtal: BSV Enzesfeld/H. – ASK Blumau, 6:0 (3:0)

92 Yasin Ceylan 6:0

64 Christoph Feibel 5:0

48 Dominik Bauer 4:0

27 Yasin Ceylan 3:0

25 Yasin Ceylan 2:0

4 Michael Schabauer 1:0

