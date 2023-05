Pottenstein holt gegen Sooss nur einen Punkt

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:02

2. Klasse Triestingtal: Der Sportclub Pottenstein wurde gegen den SV Sooss am Freitag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam vor rund 100 Zuschauern über ein 2:2 nicht hinaus. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand Sooss nach dem Remis gegen den Favoriten – Sportclub Pottenstein – sogar als Sieger da. Das Hinspiel hatte der Gast zu Hause mit 4:2 gewonnen.

Nach der Abtastphase jubelten zunächst die Gastgeber. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Adnan Dzananovic sein Team in der 20. Minute. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Robert Klapsia zum 1:1 zugunsten des SV Sooss (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der SC Pottenstein musste dann sogar den Treffer von Bahattin Babuscu zum 2:1 hinnehmen (62.). Die Schlussphase musste Sooss ohne Niklas Bleimuth bestreiten, der in der 75. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Jan Riesner war zur Stelle und markierte in Überzahl das 2:2 von Pottenstein (78.). Letztlich gingen der Gastgeber und der SV Sooss mit jeweils einem Punkt auseinander.

Pottenstein stolpert im Titelrennen

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des Sportclub Pottenstein aus, sodass man nun auf dem zweiten Platz steht. Offensiv konnte dem SC Pottenstein in der 2. Klasse Triestingtal kaum jemand das Wasser reichen, was die 61 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. 14 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Pottenstein derzeit auf dem Konto. Elf Spiele währt nun für den Sportclub Pottenstein die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von sieben Siegen hintereinander auszubauen.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt Sooss den zehnten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat der SV Sooss momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Sooss. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Während der SC Pottenstein am nächsten Samstag (17:00 Uhr) beim BSV Enzesfeld/H. gastiert, duelliert sich der SV Sooss am gleichen Tag mit der 1. SVG Gumpoldskirchen.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – SV Sooss, 2:2 (1:1)

78 Jan Riesner 2:2

62 Bahattin Babuscu 1:2

41 Robert Klapsia 1:1

20 Adnan Dzananovic 1:0

