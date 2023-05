Teesdorf überzeugt beim SC Günselsdorf

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:02

2. Klasse Triestingtal: Teesdorf erreichte vor 100 Besuchern einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Günselsdorf. Der ATSV Teesdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Günselsdorf einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Teesdorf für klare Verhältnisse gesorgt und einen 3:0-Sieg verbucht.

Die Heimelf drückte in den ersten Minuten auf die Führung. Doch Stefan Wagner stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 22 mit dem 1:0 zur Stelle war. Günselsdorf machte weiter Druck, doch die Gäste machten die Tore. Maximilian Seidl versenkte die Kugel zum 2:0 (34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 von Jonas Engelschall für den ATSV Teesdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). Das 1:3 von Günselsdorf stellte Marko Filkovic sicher (72.). Lukas Manhart stellte schließlich in der 85. Minute den 4:1-Sieg für Teesdorf sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem ATSV Teesdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Günselsdorf.

Tor von Filkovic bleibt nur ein Ehrentreffer

Trotz der Schlappe behält Günselsdorf den elften Tabellenplatz bei. Wo bei den Gastgebern der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 24 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der SC Günselsdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Günselsdorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Teesdorf führt mit 30 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Neun Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der ATSV Teesdorf derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist der SC Günselsdorf zum Sportclub Pottenstein, zeitgleich empfängt Teesdorf die FC AS Logistik Tribuswinkel.

2. Klasse Triestingtal: SC Günselsdorf – ATSV Teesdorf, 1:4 (0:2)

85 Lukas Manhart 1:4

72 Marko Filkovic 1:3

57 Jonas Engelschall 0:3

34 Maximilian Seidl 0:2

22 Stefan Wagner 0:1

