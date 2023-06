Gumpoldskirchen bleibt gegen Enzesfeld/H. nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:06

2. Klasse Triestingtal: Mit 1:4 verlor Gumpoldskirchen am vergangenen Freitag vor 120 Zuschauern deutlich gegen BSV Enzesfeld/H. Der BSV Enzesfeld/H. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Gumpoldsk. einen klaren Erfolg. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

In der dritten Minute ging BSV Enzesfeld/H. in Front. Michael Schabauer war es, der vor 80 Zuschauern zur Stelle war und eine Flanke von Nihat Güzel per Kopf verwertete. Yasin Ceylan war nur wenige Minuten später mit dem Kopf gescheitert. Die Gäste machten weiter Durck und kamen zu zahlreichen Chancen. Jan Richard Lunczer schaltete nach einem Abpraller am schnellsten und schoss die Kugel dann zum 2:0 für den Spitzenreiter über die Linie (29.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Mit dem 3:0 von Yasin Ceylan, der aus der Drehung treffen konnte, war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Die 1. SVG Gumpoldskirchen wurde deutlich abgehängt, als Nihat Güzel per Freistoß auf 4:0 erhöhte (62.). In der Schlussphase gelang Marc Jamgotschjan noch der Ehrentreffer für Gumpoldskirchen (78.). Schließlich sprang für den BSV Enzesfeld/H. gegen Gumpoldsk. ein Dreier heraus.

Enzesfeld/H. verteidigt Tabellenführung

Die 1. SVG Gumpoldskirchen befindet sich mit 33 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Nach 22 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für BSV Enzesfeld/H. 52 Zähler zu Buche. Mit nur 15 Gegentoren stellt der BSV Enzesfeld/H. die sicherste Abwehr der Liga. BSV Enzesfeld/H. kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Am kommenden Sonntag tritt Gumpoldskirchen beim SC Günselsdorf an, während der BSV Enzesfeld/H. einen Tag zuvor den SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt empfängt.

2. Klasse Triestingtal: 1. SVG Gumpoldskirchen – BSV Enzesfeld/H, 1:4 (0:2)

78 Marc Jamgotschjan 1:4

62 Nihat Guezel 0:4

55 Yasin Ceylan 0:3

29 Jan Richard Lunczer 0:2

3 Michael Schabauer 0:1

