Pottenstein gewinnt gegen Günselsdorf und wahrt Titelchance

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:03

2. Klasse Triestingtal: Mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck ging es für Günselsdorf vom Auswärtsmatch beim SC Pottenstein in Richtung Heimat. Pottenstein ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende vor 150 Zuschauern auch. Im Hinspiel wurde der SC Günselsdorf mit 0:4 abgeschossen.

In den Anfangsminuten tasteten sich beide Teams eher nur ab. In Minute 21 wurde ein Treffer der Gäste wegen Abseits aberkannt. Sami Abidi brachte sein Team aus Pottenstein in der 27. Minute nach vorn. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Stefan Marinkovic lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Günselsdorf den 1:1-Ausgleich (53.). In der 86. Minute erzielte Stefan Marinkovic das 2:1 für den Sportclub Pottenstein und besserten sein Eigentor wieder aus. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jan Riesner für einen Treffer sorgte (92.). Zum Schluss feierte der SC Pottenstein einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Günselsdorf.

Marinkovic trifft in beide Tore

Pottenstein behauptet nach dem Erfolg über Günselsdorf den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive des Sportclub Pottenstein in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SC Günselsdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 65-mal schlugen die Angreifer des SC Pottenstein in dieser Spielzeit zu. Nur viermal gab sich Pottenstein bisher geschlagen. 13 Spiele währt bereits die Serie, in der der Gastgeber ungeschlagen ist.

Günselsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den elften Tabellenplatz. Wo beim SC Günselsdorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 25 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Günselsdorf alles andere als positiv. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SC Günselsdorf noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der Sportclub Pottenstein tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der FC AS Logistik Tribuswinkel an. Zwei Tage später empfängt Günselsdorf die 1. SVG Gumpoldskirchen.

2. Klasse Triestingtal: Sportclub Pottenstein – SC Günselsdorf, 3:1 (1:0)

92 Jan Riesner 3:1

86 Stefan Marinkovic 2:1

53 Eigentor durch Stefan Marinkovic 1:1

27 Sami Abidi 1:0

