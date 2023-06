ASC Leobersdorf lässt dem ATSV Teesdorf nur den Ehrentreffer

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:05

2. Klasse Triestingtal: Der ATSV Teesdorf kam gegen den ASC Leobersdorf vor 100 Zuschauern mit 1:6 unter die Räder. Der ASC Leobersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Teesdorf einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Leobersdorf letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Der ATSV Teesdorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Christopher Scharrach per Elfmeter das schnelle 1:0 für den ASC Leobersdorf erzielte. Eine starke Leistung zeigte Stefan Neunteufel, der sich mit einem Doppelpack für den ASC Leobersdorf beim Trainer empfahl (14./21.). Bis zur Pause hielt die Defensive von Teesdorf dicht, sodass sich der Vorsprung von Leobersdorf nicht weiter vergrößerte. Der ASC Leobersdorf baute die Führung aus, indem Noah Milivojevic zwei Treffer nachlegte (74./83.). In der Schlussphase gelang Lukas Manhart per Strafstoß noch der Ehrentreffer für den ATSV Teesdorf (84.). Den gebrauchten Tag der Gäste unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Daniel Mihaly durch eine Rote Karte (88., Torchancenverhinderung). Milivojevic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit einem Freistoß den Stand von 6:1 für den ASC Leobersdorf her (89.). Am Ende kam Leobersdorf gegen Teesdorf zu einem verdienten Sieg.

Leobersdorf nun auf Platz drei

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der ASC Leobersdorf auf den dritten Rang kletterte. Offensiv konnte den Gastgebern in der 2. Klasse Triestingtal kaum jemand das Wasser reichen, was die 64 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur viermal gab sich der ASC Leobersdorf bisher geschlagen. 14 Spiele währt bereits die Serie, in der Leobersdorf ungeschlagen ist.

Der ATSV Teesdorf führt mit 33 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Als Nächstes steht für den ASC Leobersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen den Sportclub Pottenstein. Teesdorf empfängt – ebenfalls am Freitag – den SC Alland.

2. Klasse Triestingtal: ASC Leobersdorf – ATSV Teesdorf, 6:1 (3:0)

89 Noah Milivojevic 6:1

84 Lukas Manhart 5:1

83 Noah Milivojevic 5:0

74 Noah Milivojevic 4:0

21 Stefan Neunteufel 3:0

14 Stefan Neunteufel 2:0

10 Christopher Scharrach 1:0

