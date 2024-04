ESV Krems nach Reaktion: "Wir fürchten uns nicht"

2. Klasse Wachau/Donau

Details Montag, 22. April 2024 15:50

Der ESV Krems hatte im Verlauf der Saison in der 2. Klasse Wachau/Donau nicht immer einen leichten Stand. Sportlich lief es für die Statutarstädter zuletzt über weite Strecken nicht gerade nach Plan, so endete auch die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Coach Alfred Oberndorfer, bis Saisonende – jedoch nicht darüber hinaus - wird mit Ilie Bejerita der sportliche Leiter als interimistischer Trainer fungieren. In seinem ersten Auftritt auf der Trainerbank gelang der Mannschaft, die nunmehr noch um eine Spur mehr in der Pflicht steht, prompt ein 3:0-Sieg, mit Rußbach konnte ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller klar besiegt werden. Ligaportal hat sich mit dem Übergangs-Coach Ilie Bejerita über die aktuelle Situation, die bisherige Performance im Frühjahr, die verbleibenden Ziele, die Reaktion der Mannschaft und das nächste Spiel unterhalten.

Ligaportal: Herr Bejerita, wie fällt Ihr Resümee zur bisherigen Performance der Mannschaft in der Rückrunde aus?

Ilie Bejerita: Sagen wir mal zufrieden. Ich denke, wir haben das erste Match gut angefangen, dann hatten wir teilweise Phasen, in denen wir Punkte hergeschenkt haben gegen die weiter unten platzierten Mannschaften, wo wir eigentlich mehr hätten machen können. Leider aber haben wir es nicht gemacht, jetzt müssen wir das halt in Zukunft tun.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich beim ESV Krems für das Frühjahr gesetzt?

Ilie Bejerita: Eigentlich wollen wir bis zum Schluss ganz einfach so viele Punkte machen wie möglich. Je mehr dabei herauskommt, je besser der Tabellenplatz ist, desto besser ist es natürlich.

Ligaportal: Es hat sich ja auch auf der Trainerposition etwas getan im Verein, nicht wahr?

Ilie Bejerita: Wir sind in Verhandlungen bezüglich der Trainerposition, ich kann jetzt aber keine Namen nennen. Ich werde das nur bis zum Sommer machen, und ab Sommer wird es dann einen neuen Trainer geben.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel. Welche Art von Aufgabe kommt am kommenden Spieltag auf Ihre Mannschaft zu, was braucht es hier, um erfolgreich zu sein?

Ilie Bejerita: Das ist schwer zu sagen, Hadersdorf ist sicher eine sehr gute Mannschaft, aber wir fürchten uns nicht. Ich glaube, wir könnten einen Punkt holen in Hadersdorf, sie haben gegen Neuaigen verloren, wir haben dort gewonnen. Von dem ausgehend, können wir punkten.

Ligaportal: Ihnen war noch etwas wichtig, Sie wollten noch etwas sagen?

Ilie Bejerita: Ich wollte einfach die Mannschaft loben. Sie haben nach dem Trainer-Aus wirklich Charakter gezeigt und sehr gut reagiert.

Ligaportal: Wir danken herzlich für Ihre Zeit sowie das Gespräch mit uns.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.