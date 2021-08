Der SV Lichtenau bleibt seiner Philosophie treu

Details Freitag, 30. Juli 2021 15:04

Bereits seit etlichen Saisonen setzt man beim SV Lichtenau ausschließlich auf Spieler aus der unmittelbaren Umgebung. So geht man auch in die neue Spielzeit ohne Legionäre und verstärkt sich mit ein paar Spielern aus den Nachbarorten. Bei den bisherigen Testspielen startet man zumeist furios, bringt die Führungen jedoch nur selten bis ins Ziel. In der Meisterschaft möchte man in diesem Jahr eine Verbesserung zum Vorjahr erzielen.

Führungen könne in den Freundschaftsspielen nicht gehalten werden

Beim SV Lichtenau ist man mit dem Verlauf der Vorbereitung auf die bevorstehende Spielzeit in der 2. Klasse Wachau absolut zufrieden, wie Trainer Reinhard Lechner verrät: „Es läuft generell sehr gut, die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch. Die Neuzugänge wurden gut integriert und auch die Nachwuchsspieler sind laufend beim Training mit dabei.“ Ganze sechs Neuzugänge wurden über den Sommer hinweg verpflichtet. Neben vier Spielern aus Krumau stoßen David Zach aus St. Leonhard und Jakob Mistelbauer aus Kottes zur Mannschaft dazu. „Sie sind alle sehr stark. Jeder einzelne Spieler hat das Potenzial für die Kampfmannschaft“, schätzt Lechner die Neuverpflichtungen ein. Testspiele absolvierte man unter anderem bereits gegen Weiten, Japons, Kirchschlag und Arbesbach, wozu der Übungsleiter ebenfalls seine Einschätzung abgibt: „Verloren haben wir immer sehr knapp und sind eigentlich immer in Führung gegangen.“

Spieler aus der Umgebung sollen es richten

Zuletzt hielt man sich in der unteren Tabellenregion der 2. Klasse Wachau auf. Allerdings verfolgt man in Lichtenau weiterhin einen klaren Weg und setzt auf Spieler aus der unmittelbaren Umgebung: „Wir möchten eine Verbesserung zum Vorjahr erzielen und alles, was darüber hinaus geht, nehmen wir gerne mit. Wir spielen seit knapp 20 Jahren ohne Legionäre. Die Mannschaft besteht aus vielen Eigenbauspielern und ist sehr jung. Alle Neuzugänge sind auch aus der Umgebung, das gehört zu unserem Weg.“ Auch wenn bei Reinhard Lechner eine leise Hoffnung auf eine komplette Saison besteht, sind die Befürchtungen bezüglich möglichen Geisterspielen groß: „Es ist schwierig abzuschätzen. Mich würde es freuen, wenn die Saison durchgebracht werden kann. Es ist gesagt worden, dass man die Saison auch ohne Zuseher mit allen Auflagen durchziehen wird, wenn es anders nicht geht. Das wäre fatal, muss man ehrlich sagen.“ Nicht nur, weil die fehlende Atmosphäre am Spielfeld vermisst werden würde, sondern insbesondere die fehlenden Einnahmen hätten gravierende Folgen.

Zugänge:

David Zach (St. Leonhard)

Daniel Teichtmeister (Krumau)

Pascal Zinner (Krumau)

Michael Zinner (Krumau)

Johannes Gassner (Krumau)

Jakob Mistelbauer (Kottes)

Abgänge:

Ramazan Mutlu (Besiktas Wiener Adler)

Fatih Mutlu (Besiktas Wiener Adler)

Marcel Rady (Besiktas Wiener Adler)

Vorbereitungsspiele im Überblick:

Sa., 03.07.21 19:00 Arbesbach (2. Klasse Waldviertel Süd) 2:2 (1:2)

Sa., 10.07.21 18:59 Kirchschlag/Waldv. (2. Klasse Waldviertel Süd) 1:2 (1:2)

Sa., 17.07.21 19:00 Japons (2. Klasse Waldviertel Thayatal) 3:1 (1:0)

Sa., 24.07.21 18:00 Weiten (2. Klasse Yspertal/AV) 1:2 (1:0)

Sa., 31.07.21 17:00 Pöggstall (2. Klasse Yspertal/AV) -:- (-:-)

Sa., 07.08.21 19:30 Hadersdorf (1. Klasse Nordwest-Mitte) -:- (-:-)

