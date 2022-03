SV Spitz "schaut von Spiel zu Spiel"

Details Donnerstag, 10. März 2022 09:23

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Andreas Pfister, Obmann des SV Spitz, an der Reihe. Die Mannschaft von Neo-Trainer Roland Dallinger (er ist nach Genadi Petrov und Christopher Raith der bereits dritte Chefcoach in der laufenden Saison) überwintert in der 2. Klasse Wachau nach neun Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen mit 28 Punkten auf Rang vier. Spitz-Obmann Pfister meint zur Ausgangsposition für das Frühjahr: "Es wird von Spiel zu Spiel geschaut. Der Rest ergibt sich von alleine. Wünschen kann man sich viel - die Wahrheit liegt aber am Platz."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Andreas Pfister: "Im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein, auch wenn die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele eine andere Erwartungshaltung bei dem Einen oder Anderen erweckte."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Pfister: "Die Stimmung ist sehr gut - auch wenn in der Vergangenheit versucht wurde, uns in ein schiefes Licht zu rücken. Der gesamte Verein ist voller Tatandrang und freut sich auf die kommenden Herausforderungen!"

"Kein Handlungsbedarf für neue Spieler"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Pfister: "Als Abgänge stehen Sebastian Holzbauer (SV Gramastetten), David Teichtmeister und Florian Alex (beide Lengenfeld) fest. Für neue Spieler gab es keinen Handlungsbedarf. Dafür haben wir mit Roland Dallinger einen neuen Trainer und mit Mario Schöberl einen neuen Co-Trainer."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Pfister: "Es gab natürlich Verletzungen, diese sind aber wieder ausgeheilt. Die Mannschaft ist wieder komplett und voller Elan!"

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Pfister: "Es wird von Spiel zu Spiel geschaut. Der Rest ergibt sich von alleine. Wünschen kann man sich viel - die Wahrheit liegt aber am Platz."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Pfister: "Wir rechnen mit einer 'normalen' Rückrunde ohne Abbruch."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Pfister: "Titelkandidaten sind Furth, Albrechtsberg, Getzersdorf und Spitz. Aber eigentlich kann sich Furth nur selber schlagen."