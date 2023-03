USC Hadersdorf: „Haben nicht dieses Erfordernis, unbedingt aufzusteigen“

Details Dienstag, 21. März 2023 15:41

Der SC Hadersdorf lacht von der Spitze der 2. Klasse Wachau/Donau. Ob das auch so bleibt, wird sich in der Rückrunde zeigen. Die Tabellensituation verspricht einen spannenden Kampf um den Titel. Gerhard Hofstetter, seines Zeichens Trainer der erfolgreichen Mannschaft, spricht davon, dass vor allem zwei Teams der Liga unter Zugzwang stehen, den Titel zu holen und blickt der Rückrunde allgemein gelassen entgegen.

Ligaportal: Was hat Hadersdorf im Herbst ausgezeichnet?

Hofstetter: „Ich glaube, wir haben sicher nicht die herausragenden Einzelspieler, wie andere Mannschaften in dieser Liga. Wir haben vor allem in puncto Einstellung und Teamgeist überzeugt. Wir zeichnen uns sicher durch unser Kollektiv aus.“

Ligaportal: Wie zufriedenstellend ist die Vorbereitung verlaufen?

Hofstetter: „Wir haben jede Woche inklusive einem Spiel, vier Einheiten gehabt. Alle haben gut mitgezogen. Die Vorbereitungsspiel haben wir eigentlich ausschließlich gegen höherklassige Vereine vereinbart und da muss ich sagen, dass wir uns relativ gut geschlagen haben, wobei die Leistungen sicher noch ausbaufähig sind. Ich glaube, dass die körperlichen Grundlagen gelegt sind, wir wollen noch unser Ballbesitzspiel verbessern und Abschlüsse trainieren.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie das Auftaktprogramm mit Krems und Sitzenberg?

Hofstetter: „Krems ist immer so eine Unbekannte. Wenn man sich an unser erstes Spiel im Herbst zurückerinnert, haben wir Unentschieden gespielt und zwei Punkte abgegeben. Es wird kein leichtes Spiel zum Auftakt. Wir sind aber eigentlich aus dem Herbst vor dieser Mannschaft gewarnt. Gegenüber Sitzenberg haben wir glaube ich den Vorteil, dass sie mit dieser Mannschaft eigentlich die Pflicht haben aufzusteigen und wir vielleicht befreiter drauf los spielen können. Wir sind da also in einer anderen Position, wir können Meister werden, müssen aber nicht unbedingt.“

Ligaportal: Was hat sich in puncto Transfer getan?

Hofstetter: Dazugestoßen ist der Hennebichler Thomas. Er hat vorher in Schweiggers gespielt, wird unserem Offensivspiel einen neuen Impuls verleihen. Er passt gut in unsere Vereinsphilosophie, ausschließlich mit Spielern aus der Region zu spielen. Er wohnt seit Herbst zehn Kilometer von Hadersdorf entfernt und deshalb haben wir die Chance ergriffen und konnten ihn zu uns lotsen.

Ligaportal: Wie sehen Sie den Titelkampf, wer wird sich durchsetzen?

Hofstetter: „Also ich glaube, dass sich keine Mannschaft absetzen wird. Die Mannschaften sind ziemlich ausgeglichen, viel wird von der Tagesform abhängig sein. Der einzige Unterschied ist glaube ich, dass Sitzenberg oder Getzersdorf aufgrund ihrer Transferaktivitäten, Meister werden müssen und sich das intern auch zum Ziel gesetzt haben. Die anderen Teams, mit uns eingeschlossen, haben nicht dieses Erfordernis, unbedingt aufzusteigen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei