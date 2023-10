SV St. Andrä-Wördern verlängert Krise des SV Stetteldorf

Details Montag, 23. Oktober 2023 00:02

2. Klasse Wachau/Donau: Etwa 110 Zuschauer wollten am Sonntag dieses Spiel der 11. Runde sehen. Die Differenz von einem Treffer brachte SV St. Andrä-Wördern gegen den SV Stetteldorf den Dreier. Das Match endete mit 3:2. St. Andrä-Wördern wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Clemens Pasruck markierte in der dritten Minute die Führung. Dominik Trnka war es, der in der 17. Minute das Spielgerät im Gehäuse des SV St. Andrä-Wördern unterbrachte und zum 1:1 ausglich. Eine Minute später trafen die Gastgeber nur den Pfosten. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Deniz Erdogan in der 28. Minute per Elfmeter.

Elfmeter nach Tormannfoul, unnötig. R Reisinger SVS, Ticker-Reporter

Komfortabel war die Pausenführung von SV St. Andrä-Wördern nicht, aber immerhin ging St. Andrä-Wördern mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Später Siegtreffer

Das 2:2 von Stetteldorf bejubelte Christian Muik (73.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Antonio Franciskovic noch einen Treffer parat hatte (89.). Schließlich sprang für den SV St. Andrä-Wördern gegen den SV Stetteldorf am Wagram ein Dreier heraus.

St Andrä Wördern schwach, Stetteldorf weiß das nicht auszunützen. R Reisinger SVS, Ticker-Reporter

Wann bekommen die Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV St. Andrä-Wördern gerät der SV Stetteldorf immer weiter in die Bredouille. 16:39 – das Torverhältnis von Stetteldorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der SV Stetteldorf am Wagram musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Stetteldorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

St. Andrä-Wördern behauptet nach dem Erfolg über Stetteldorf den dritten Tabellenplatz. Die Saison des SV St. Andrä-Wördern verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV St. Andrä-Wördern nun schon sieben Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste der SV Stetteldorf am Wagram im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: St. Andrä-Wördern kassierte insgesamt gerade einmal 1,36 Gegentreffer pro Begegnung. Der SV St. Andrä-Wördern wandert mit nun 23 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des SV Stetteldorf gegenwärtig trist aussieht.

Stetteldorf tritt kommenden Donnerstag, um 15:00 Uhr, beim FC Würnitz an. Drei Tage später empfängt SV St. Andrä-Wördern den SV Stetten.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Stetteldorf am Wagram – SV St. Andrä-Wördern, 2:3 (1:2)

89 Antonio Franciskovic 2:3

73 Christian Muik 2:2

28 Deniz Erdogan 1:2

17 Dominik Trnka 1:1

3 Clemens Pasruck 0:1

