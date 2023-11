Triumph des SV Rust beim SV Zwentendorf

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Vor etwa 210 Zuschauern kam es zum Duell der Verfolger. Mit 0:2 verlor der SV Zwentendorf am vergangenen Samstag zu Hause gegen den SV Viktoria Rust. Der SV Rust erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Bernhard Briese traf in der zweiten Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für SV Viktoria Rust zum 0:1 - Branko „die Wade“ Briese! Ecke aufs kurze Eck! Die Zwentendorfer Jungs dürften sich schon im Winterschlaf befinden. Alexander Nastl, Ticker-Reporter

Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Zweimal Blitzstart der Gäste

Auch in Halbzeit zwei erwischten die Gäste den besseren Start. In der 49. Minute bejubelte der SV Viktoria Rust das 2:0 durch David König.

Tor, Toor, Tooor für SV Viktoria Rust zum 0:2 Nummer 10 Dave König. Heute ohne Henry dafür mit Tor. Nach langem Ball allein vor dem Tor. Das lange Eck dürfte heute Tag der offenen Tür haben. Alexander Nastl, Ticker-Reporter

Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte der SV Rust einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Zwentendorf.

Trotz der Schlappe behält Zwentendorf den fünften Tabellenplatz bei. Sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto.

Im letzten Hinrundenspiel errang der SV Viktoria Rust drei Zähler und weist als Tabellendritter nun insgesamt 28 Punkte auf. Der SV Rust knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Viktoria Rust neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Den SV Rust scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der SV Zwentendorf dann im nächsten Spiel den SC Sitzenberg-Reidling, während der SV Viktoria Rust am gleichen Tag beim FZSV Rußbach antritt.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Zwentendorf – SV Viktoria Rust, 0:2 (0:1)

49 David Koenig 0:2

2 Bernhard Briese 0:1

