Triumph von Fels über den SC Hadersdorf

Details Sonntag, 12. November 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Vor rund 80 Zuschauern kam es am Samstag zum Nachtragspiel aus der 1. Runde. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Fels mit 2:1 gegen Hadersdorf gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte der USC Fels dabei jedoch nicht.

Fabian Palk brachte den SC Hadersdorf in der 22. Minute in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Nach der Pause gelang den Gastgebern ein schneller Treffer. Das 1:1 von Fels bejubelte Simon Lackner (47.). Helmuth Eichberger war es, der in der 75. Minute den Ball im Gehäuse von Hadersdorf unterbrachte. Am Ende behielt der USC Fels gegen die Gäste die Oberhand.

Fels dreht den Rückstand in einen Sieg

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Fels stets gesorgt, mehr Tore als das Heimteam (48) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Wachau/Donau. Die Saison des USC Fels verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Fels ungeschlagen ist.

Sieben Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Hadersdorf. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Hadersdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Der USC Fels verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 17.03.2024 beim SC Hadersdorf wieder gefordert.

2. Klasse Wachau/Donau: USC Fels – SC Hadersdorf, 2:1 (0:1)

75 Helmuth Eichberger 2:1

47 Simon Lackner 1:1

22 Fabian Palk 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.