USV Furth deklassiert Würnitz

Details Sonntag, 07. April 2024 03:51

2. Klasse Wachau/Donau: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FC Würnitz und der USV Furth vor 30 Fans mit dem Endstand von 1:7. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der USV Furth wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Gäste hatten im Hinspiel alle Register gezogen und einen 8:0-Sieg verbucht.

Würnitz erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Franz Schöpf traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Sebastian Wandl scheiterte mit seinem Kopfball an der Stange.

Ausgleich! Philip Gosch trifft nach einem Stangler von Siebenhandl. Pauli14, Ticker-Reporter

Philip Gosch trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte dann doch noch auf 1:1. Vor dem Seitenwechsel sorgte Michael Siebenhandl mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den FC Würnitz. Der USV Furth hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Furth dreht nach der Pause auf

Dem 3:1 durch Gosch (49.) ließen Siebenhandl (62.) und Peter Engelhart (67.) weitere Treffer für den USV Furth folgen.

1:5! Engelhart machts! Griller setzt nach, Siebenhandl spielt rein, Engelhart schiebt das Runde hinein. Pauli14, Ticker-Reporter

Siebenhandl (78.) und Sebastian Polland (85.) brachten den USV Furth mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Der USV Furth überrannte Würnitz förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Trotz der Schlappe behält der FC Würnitz den neunten Tabellenplatz bei. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Heimteams im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 63 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Wachau/Donau. Fünf Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat Würnitz momentan auf dem Konto. Für den FC Würnitz sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Im Tableau hatte der Sieg des USV Furth keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Die Offensive des USV Furth in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Würnitz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 51-mal schlugen die Angreifer des USV Furth in dieser Spielzeit zu. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der USV Furth derzeit auf dem Konto.

Die Defensivleistung des FC Würnitz lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den USV Furth offenbarte Würnitz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der FC Würnitz stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Zwentendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der USV Furth den SV Stetteldorf am Wagram.

2. Klasse Wachau/Donau: FC Würnitz – USV Furth, 1:7 (1:2)

85 Sebastian Polland 1:7

78 Michael Siebenhandl 1:6

67 Peter Engelhart 1:5

62 Michael Siebenhandl 1:4

49 Philip Gosch 1:3

43 Michael Siebenhandl 1:2

38 Philip Gosch 1:1

1 Franz Schoepf 1:0

