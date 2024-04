ESV Krems bringt Rußbach herbe Pleite bei

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 02:36

2. Klasse Wachau/Donau: Mit 0:3 verlor der FZSV Rußbach am vergangenen Samstag vor rund 65 Besuchern deutlich gegen den ESV Vorwärts Krems. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der ESV Krems als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Rußbach hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 5:4-Hinspielsieg eingefahren.

Die Gäste gerieten schon in der achten Minute in Rückstand, als Muarem Hajrulahi das schnelle 1:0 für den ESV Vorwärts Krems erzielte. Nicolae Nicoleasa erhöhte den Vorsprung des ESV Krems nach 23 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Kurz vor Schluss traf der ESV Krems (94.). Schlussendlich verbuchte der ESV Vorwärts Krems gegen den FZSV Rußbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Krems gewinnt das Kellerduell

Der ESV Krems muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung des ESV Vorwärts Krems lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der ESV Krems einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. Durch die drei Punkte verbesserte sich der ESV Vorwärts Krems im Tableau auf die zwölfte Position. Durch den klaren Erfolg über Rußbach ist der ESV Krems weiter im Aufwind.

Wann findet Rußbach die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den ESV Vorwärts Krems setzte es eine neuerliche Pleite, womit der FZSV Rußbach im Klassement weiter abrutschte. Insbesondere an vorderster Front liegt beim FZSV Rußbach das Problem. Erst 28 Treffer markierte Rußbach – kein Team der 2. Klasse Wachau/Donau ist schlechter.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt der ESV Krems beim SC Hadersdorf an, während der FZSV Rußbach zwei Tage später den USC Fels empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: ESV Vorwärts Krems – FZSV Rußbach, 3:0 (2:0)

94 Marius-Andrei Sava 3:0

23 Nicolae Nicoleasa 2:0

8 Muarem Hajrulahi 1:0

Details

