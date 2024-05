Spektakulärer Schlagabtausch zwischen USC Fels und FC Würnitz endet mit 5:3

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:10

In einem mitreißenden Match in der 22. Runde der 2. Klasse Wachau/Donau zeigte sich der USC Fels stark gegen den FC Würnitz. Die Fans erlebten eine wahre Torflut, bei der sich die Felser letztendlich mit einem 5:3 durchsetzen konnten. Ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird, nicht zuletzt wegen der herausragenden Leistungen einiger Schlüsselspieler.

Früher Vorsprung durch strategische Überlegenheit

Die Partie begann furios, als der USC Fels schon in der 3. Minute durch ein Tor von Hulusi Akkus in Führung ging. Akkus zeigte eine beeindruckende Präzision, als er den Ball unhaltbar im Netz des FC Würnitz versenkte. Die Felser machten weiter Druck und bauten ihre Führung in der 28. Minute weiter aus. Simon Lackner, der eine hervorragende Partie spielte, erzielte das zweite Tor für seine Mannschaft, indem er gekonnt den Torhüter der Würnitzer überwand.

Nur sechs Minuten später erzielte Maximilian Schwarzmann das 3:0 für den USC Fels. Sein Tor unterstrich die Dominanz der Felser in der ersten Halbzeit und setzte die Würnitzer weiter unter Druck. Trotz des Rückstands gab sich der FC Würnitz nicht geschlagen und kam in der 37. Minute durch einen Treffer von David Hofmann zum 3:1. Hofmanns Tor kurz vor der Halbzeitpause gab den Würnitzern neue Hoffnung und belebte das Spiel kurzzeitig.

Spannende Zweite Halbzeit mit Torfestival

Die zweite Halbzeit begann weniger intensiv, doch der USC Fels zeigte erneut seine Klasse, als Simon Lackner in der 66. Minute sein zweites Tor des Tages erzielte. Mit einem Stand von 4:1 schien das Spiel bereits entschieden, doch der FC Würnitz zeigte Resilienz. Franz Schöpf brachte in der 77. Minute neue Spannung ins Spiel, indem er für die Würnitzer das 4:2 markierte. Sein Tor ließ die Hoffnungen der Würnitzer Fans auf eine mögliche Wende aufkeimen.

Doch die Freude währte nicht lange, denn Simon Lackner, der Mann des Tages, vollendete seinen Hattrick in der 89. Minute und brachte den USC Fels mit 5:2 in eine bequeme Position. Dieses Tor zeigte seine überragenden Fähigkeiten und seine Wichtigkeit für das Team. Trotz eines weiteren Tores durch David Hofmann in der 90. Minute, das den Endstand auf 5:3 setzte, konnte der FC Würnitz den Sieg des USC Fels nicht mehr gefährden.

Als das Spiel nach 93 Minuten beendet wurde, stand ein verdienter Sieger fest. Der USC Fels hatte mit einer soliden Teamleistung und individueller Klasse das Spiel dominiert, während der FC Würnitz trotz einer kämpferischen Leistung den Kürzeren zog. Ein Fußballfest, das den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Wachau/Donau: Fels : Würnitz - 5:3 (3:1)

92 David Hofmann 5:3

89 Simon Lackner 5:2

77 Franz Schöpf 4:2

66 Simon Lackner 4:1

37 David Hofmann 3:1

34 Maximilian Schwarzmann 3:0

28 Simon Lackner 2:0

3 Hulusi Akkus 1:0

