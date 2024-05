Überwältigender Sieg: SK Tulbing dominiert gegen SV Neuaigen mit 5:1

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:52

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der SK Tulbing einen deutlichen 5:1-Sieg gegen den SV Neuaigen in der 24. Runde der 2. Klasse Wachau/Donau. Die Tulbinger zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen ihren Gegnern kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Mit geschickten Spielzügen und effektiver Nutzung ihrer Chancen demonstrierten die Hausherren ihr Können auf dem Platz.

Starke erste Hälfte legt Grundstein für den Sieg

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der SK Tulbing gleich in der 1. Minute den Anstoß machte und sofort Druck aufbaute. Dieser frühe Eifer zahlte sich aus, als Benedikt Krumpl in der 32. Minute das erste Tor erzielte und die Tulbinger in Führung brachte. Mit präzisen Pässen und guter Kommunikation baute der SK Tulbing weiter Druck auf, was kurz vor der Halbzeitpause zum zweiten Tor durch Stefan Holzbauer führte. Mit einem komfortablen 2:0 gingen die Teams in die Halbzeit.

Weiter Tore festigen den Sieg

Nach der Pause ließ die Intensität des SK Tulbing nicht nach. Sie starteten mit der gleichen Energie und Entschlossenheit, die sie in der ersten Hälfte gezeigt hatten. Dieser Schwung brachte in der 79. Minute das dritte Tor durch Benjamin Österreicher, der nach einer exzellenten Einzelleistung traf. Nur zwei Minuten später erzielte Andreas Vrtis das vierte Tor für die Tulbinger, was den Sieg fast sicherstellte.

Trotz des deutlichen Rückstands gab der SV Neuaigen nicht auf und konnte in der 90. Minute durch Nenad Jeftic den Ehrentreffer erzielen. Dies gab den Gästen kurzzeitig neuen Auftrieb, doch jede Hoffnung auf eine Wende wurde nur wenige Augenblicke später zunichte gemacht. Mario Jelec traf in der letzten Minute der regulären Spielzeit zum 5:1 für den SK Tulbing, was das beeindruckende Ergebnis besiegelte.

Der Schlusspfiff in der 94. Minute markierte das Ende eines Spiels, das der SK Tulbing von Anfang an dominiert hatte. Mit diesem Sieg festigten sie ihre Position in der Liga und zeigten eine beeindruckende Leistung, die sowohl die Fans als auch die Trainer begeisterte. Die Spieler verließen das Feld mit erhobenen Köpfen, stolz auf ihre Leistung und das Ergebnis, das sie als Team erreicht hatten.

Der SK Tulbing hat mit diesem Spiel gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind, die sowohl individuelle Brillanz als auch herausragendes Teamspiel auf den Platz bringen kann. Mit solch überzeugenden Ergebnissen blicken sie zuversichtlich in die restlichen Spiele der Saison.

2. Klasse Wachau/Donau: SK Tulbing : Neuaigen - 5:1 (2:0)

93 Mario Jelec 5:1

90 Nenad Jeftic 4:1

81 Andreas Vrtis 4:0

79 Benjamin Österreicher 3:0

45 Stefan Holzbauer 2:0

32 Benedikt Krumpl 1:0

