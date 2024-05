SV Rust bezwingt SC Hadersdorf knapp

Spielberichte

In einem mitreißenden Fußballspiel der 2. Klasse Wachau/Donau konnte der SV Rust einen knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg gegen den SC Hadersdorf feiern. Die Partie, die zahlreiche Höhen und Tiefen bot, wurde in den letzten Minuten entschieden und zeigte beiderseits starke Leistungen sowie taktische Finessen. Die Heimmannschaft, SV Rust, zeigte dabei eine beeindruckende Kehrtwende nach einem frühen Rückstand.

Frühe Führung für die Gäste

Der Auftakt des Spiels gehörte den Gästen von SC Hadersdorf, die bereits in der 12. Minute durch einen erfolgreich verwandelten Elfmeter von Rene Popp in Führung gingen. Der Treffer setzte die Heimmannschaft, den SV Rust, unter Druck, der in der Anfangsphase trotz mehrerer guter Chancen den Ball nicht im Netz unterbringen konnte. Besonders bitter war ein Schuss von Giovanni, der in der 13. Minute vom Aluminium zurück ins Feld sprang. Der Sportverein Rust intensivierte seine Angriffe, doch die Führung der Gäste hielt vorerst.

SV Rust mit einigen Großchancen - der Ball will einfach nicht ins Tor… Alexander Nastl, Ticker-Reporter

Rust kämpft sich zurück ins Spiel

Die Wende für den SV Rust kam in der 34. Minute, als Marco Hagl nach einer hervorragenden Kombination den Ausgleich erzielte. Mit einem präzisen Schuss, der gegen die Laufrichtung des Tormanns ging, sorgte er für das 1:1. Die Ruster fanden nun besser ins Spiel und erhöhten den Druck auf das Tor der Hadersdorfer, die ihrerseits versuchten, mit Kontern gefährlich zu bleiben. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, doch weitere Tore fielen nicht.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte, mit intensiven Bemühungen beider Mannschaften, die Führung zu erlangen. Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich jedoch in der 54. Minute, als Etienne Sobotka für den SV Rust das Führungstor zum 2:1 erzielte. Mit einem beeindruckenden Schuss kurz vor dem Strafraum ließ er dem Torwart keine Chance und brachte die Ruster erstmals in Führung. Dieser Treffer gab den Rusters sichtlich Auftrieb, und sie spielten fortan mit mehr Selbstvertrauen und Kontrolle über das Spielgeschehen.

Trotz einiger Wechsel und taktischer Umstellungen von beiden Seiten, gelang es dem SC Hadersdorf nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Die Ruster verteidigten geschickt und ließen kaum noch zwingende Chancen zu. Das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den SV Rust, der in dieser hart umkämpften Partie die Oberhand behielt.

Mit diesem Sieg setzt der SV Rust ein starkes Zeichen in der Liga und untermauert seine Ambitionen, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Der SC Hadersdorf hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und auf die nächsten Spiele vorbereiten, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Rust : Hadersdorf - 2:1 (1:1)

54 Etienne Sobotka 2:1

34 Marco Hagl 1:1

12 Rene Popp 0:1

