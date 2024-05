SV St. Andrä-Wördern dominiert mit 6:0 gegen SV Stetteldorf

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:27

Im beeindruckenden Spiel der 24. Runde der 2. Klasse Wachau/Donau fegte der SV St. Andrä-Wördern den SV Stetteldorf mit einem überwältigenden 6:0 vom Platz. Von Anfang bis Ende zeigte die Heimmannschaft eine überragende Leistung und sicherte sich verdient den Sieg. Besonders hervorzuheben ist Deniz Erdogan, der mit einem Dreierpack maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Ein starker Beginn für St. Andrä-Wördern

Die Gastgeber ließen keine Zeit verstreichen, um ihre Absichten klarzumachen. Gleich in der 1. Minute wurde das Spiel angepfiffen und der SV St. Andrä-Wördern startete energisch. Die Führung ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 14. Minute brachte Deniz Erdogan sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieses erste Tor gab den Ton für den Rest des Spiels an und baute den Druck auf die Gäste aus Stetteldorf weiter auf.

Kurz darauf, in der 25. Minute, erweiterte Ivan Stojanovic den Vorsprung mit einem weiteren Treffer zum 2:0. Die Heimmannschaft zeigte eine exzellente Teamarbeit und überwältigte die Verteidigung der Gäste immer wieder mit schnellen Angriffen. Noch bevor der Halbzeitpfiff ertönte, war es erneut Deniz Erdogan, der in der 30. Minute das Leder zum 3:0 ins Netz beförderte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der Sportverein St. Andrä-Wördern in die Pause.

Weitere Tore festigen den Sieg

Nach der Halbzeitpause ließ die Intensität von St. Andrä-Wördern nicht nach. In der 57. Minute zeigte Selim Muja seine Klasse, indem er einen weiteren Treffer zum 4:0 beisteuerte. Das Tor demonstrierte die anhaltende Dominanz von St. Andrä-Wördern und demoralisierte die bereits angeschlagene Mannschaft von Stetteldorf weiter.

Die Tore hörten nicht auf, und Christopher Sommer traf in der 74. Minute zum 5:0, gefolgt von einem beeindruckenden sechsten Tor durch Deniz Erdogan, der damit seinen Hattrick vollendete und das Ergebnis in der 80. Minute auf 6:0 erhöhte. Diese beeindruckende Einzelleistung war das Highlight des Spiels und besiegelte einen unvergesslichen Sieg für den SV St. Andrä-Wördern.

Ohne zusätzliche Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel in der 90. Minute ab und beendete damit eine einseitige Begegnung, in der der SV St. Andrä-Wördern von Beginn bis Ende dominierte. Der klare Endstand von 6:0 spiegelt die überlegene Spielweise und taktische Ausführung des Siegerteams wider, das durchgehend den Ton angab und SV Stetteldorf kaum Raum zur Entfaltung ließ.

Das beeindruckende Ergebnis in dieser Runde unterstreicht die Stärke und Form von SV St. Andrä-Wördern, während SV Stetteldorf wichtige Lehren aus dieser Niederlage ziehen muss, um sich in den kommenden Spielen besser zu schlagen.

2. Klasse Wachau/Donau: St. Andrä-Wördern : Stetteldorf - 6:0 (3:0)

80 Deniz Erdogan 6:0

74 Christopher Sommer 5:0

57 Selim Muja 4:0

30 Deniz Erdogan 3:0

25 Ivan Stojanovic 2:0

14 Deniz Erdogan 1:0

