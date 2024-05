Spektakuläres Schützenfest: SV St. Andrä-Wördern triumphiert über FC Würnitz

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 02:26

Ein torreiches Aufeinandertreffen zwischen dem FC Würnitz und dem SV St. Andrä-Wördern endete mit einem überzeugenden 7:2-Sieg für die Gäste. Trotz eines kämpferischen Starts der Heim-Mannschaft, die zunächst in Führung ging, dominierte der Sportverein St. Andrä-Wördern das Spielgeschehen und setzte sich am Ende klar durch. Herausragende Akteure waren Ivan Stojanovic und Deniz Erdogan, die jeweils doppelt trafen und maßgeblich zum Erfolg ihrer Mannschaft beitrugen.

Frühe Führung für die Würnitzer

Der FC Würnitz begann das Spiel hochmotiviert und konnte bereits in der 23. Minute den ersten Treffer verzeichnen. Stjepan Lovric nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr des SV St. Andrä-Wördern und schoss sein Team zur 1:0-Führung. Die Freude bei den Heim-Fans währte jedoch nicht lange, denn bereits drei Minuten später schlug Ivan Stojanovic für den Sportverein St. Andrä-Wördern zurück und erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Das Spiel entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellten. In der 44. Minute belohnte Egzon Limani die Bemühungen der Gäste mit dem Treffer zur 2:1-Führung für den SV St. Andrä-Wördern, was zugleich den Halbzeitstand darstellte.

Torreigen in der zweiten Halbzeit

Kaum aus der Pause zurück, setzte sich der Trend der ersten Hälfte fort. Der SV St. Andrä-Wördern zeigte sich weiterhin stark und baute seine Führung in der 54. Minute durch Franz Schöpf auf 3:1 aus. Doch der FC Würnitz zeigte Moral und verkürzte noch in derselben Minute durch Adam Hamami auf 2:3.

Von da an übernahmen die Gäste jedoch das Kommando und ließen dem FC Würnitz keine Chance mehr. Ivan Stojanovic traf in der 61. Minute zum zweiten Mal und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung mit dem 4:2 wieder her. Sechs Minuten später war es erneut Deniz Erdogan, der für den Sportverein St. Andrä-Wördern erfolgreich war und auf 5:2 erhöhte.

Die Würnitzer schienen nun endgültig den Faden verloren zu haben und konnten den Offensivdrang der Gäste nicht mehr stoppen. In der 82. Minute traf Deniz Erdogan erneut und markierte das 6:2, bevor Ivan Stojanovic in der 90. Minute mit seinem dritten Tor den Schlusspunkt zum 7:2 setzte.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem verdienten Sieg für den SV St. Andrä-Wördern, der seine Position in der 2. Klasse Wachau/Donau eindrucksvoll unter Beweis stellte. Die Würnitzer hingegen müssen die Niederlage schnell abhaken und den Blick nach vorne richten.

2. Klasse Wachau/Donau: Würnitz : St. Andrä-Wördern - 2:7 (1:2)

90 Ivan Stojanovic 2:7

82 Deniz Erdogan 2:6

66 Deniz Erdogan 2:5

61 Ivan Stojanovic 2:4

54 Franz Schöpf 2:3

54 Adam Hamami 1:3

44 Egzon Limani 1:2

26 Ivan Stojanovic 1:1

23 Stjepan Lovric 1:0

